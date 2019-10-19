رياضة | تاريخ مواجهات النصر أمام الرائد بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات النصر أمام الرائد بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي النصر اليوم السبت نظيره نادي الرائد في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة علي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

والتقى فريقا الرائد والنصر 22 مرة في بطولة دوري المحترفين السعودي حيث حقق نادي النصر الفوز في 17 مباراة بينما حقق نادي الرائد الفوز في مباراة واحدة فقط.

‏وسجل المهاجم الدولي المغربي عبد الرازق حمد الله لاعب نادي النصر 7 من أهداف النصر التسعة أمام الرائد في دوري المحترفين السعودي الموسم الماضي.

‏ولم يخسر النصر في المباريات الـ11 التي لعبها في ضيافة الرائد في دوري المحترفين السعودي حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 ‏وحافظ النصر على نظافة شباكه 8 مرات في الـ11 مباراة التي حل فيها ضيفًا على الرائد.