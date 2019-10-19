رياضة | موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي النصر السعودي لمواجهة نظيره نادي الرائد غدا السبت 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي الممتاز.



موعد مباراة النصر والرائد وملعب المباراة وستلعب مباراة النصر والرائد غدا في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق بتوقيت مصر والسادسة وعشر دقائق بتوقيت السعودية على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

القنوات الناقلة لمواجهة الرائد والنصر في الدوري السعودي وستذاع مباراة الرائد والنصر في الدوري السعودي غدا على قناة "السعودية الرياضية 2" بتعليق عبد الله الغامدي. Advertisements

تشكيل النصر المتوقع ضد الرائد ومن المتوقع أن يدخل النصر بتشكيل مكون من: براد جونز، سلطان الغنام، عبد الله مادو، عمر هوساوي، مايكون، عبد الرحمن العبيد، الخيبري، بيتروس، أيمن يحيى، أمرابط، حمد الله.