رياضة | موعد مباراة أستون فيلا وبرايتون اليوم السبت 20/10/2019 في الدوري الإنجليزي.. مشاهدة مباراة أستون فيلا بث مباشر beIN SPOR

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أستون فيلا وبرايتون اليوم السبت 20/10/2019 في الدوري الإنجليزي.. مشاهدة مباراة أستون فيلا بث مباشر beIN SPOR والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس اليوم السبت 20 أكتوبر 2019 في الرابعة عصراً في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وحقق أستون فيلا أكبر فوز له في الدوري الإنجليزي في الجولة السابقة أمام نورويتش سيتى بخمسة أهداف مقابل هدف بينما حقق برايتون الفوز علي توتنهام بثلاثية نظيفة.

ويحتل أستون فيلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بينما جاء برايتون في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

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تنطلق مباراة أستون فيلا وبرايتون في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية والسادسة بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات BEIN SPORTS HD

* التشكيل المتوقع : من المتوقع أن يكون تشكيل أستون فيلا كالتالي

:- حراسة المرمى : توم هيتون

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الدفاع : أحمد المحمدي وترون ماينجس وبيورن إنجليس ونيل تايلور

خط الوسط : كونور هورهان وجون ماكجين وجاك جريليش

الهجوم : محمود حسن تريزيجيه وأنور الغازي وويسلي مورايس.

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

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