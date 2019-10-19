رياضة | موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا اليوم 19/10/2019 في الدوري الإسباني.. مشاهدة ريال مدريد ومايوركا بث مباشر beIN Live

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يستعد ملعب إيبيروا ستار لاستضافة مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني، والتي من المقرر انطلاقها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البطولة .



موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني وقد تحدد موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني، في تمام التاسعة مساء غدًا السبت بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر بتوقيت أبوظبي، والسابعة بتوقيت جرينتش .

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني تذاع مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني حصريًا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة بي ان سبورتس 3، التابعة لمجموعة قنوات بي أن سبورتس الرياضية المالكة لحقوق بث جميع مباريات بطولة الدوري الإسباني .

الغيابات والتشكيل المتوقع لكتيبة ريال مدريد ضد مايوركا Advertisements يدخل ريال مدريد ضد مايوركا مفقتدًا للعديد من نجومه وأبرزهم، الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط الفريق، بالإضافة إلى زميله الألماني تونس كروس، الحارس البلجيكي تيبوا كورتوا، الجناح الإسباني لوكاس فاسكيز ومواطنه ماركو أسينسيو، والويلزي جاريث بيل .