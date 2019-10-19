رياضة | برشلونة يراقب نجم ميلان الشاب وعقبة وحيده تقف أمام الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يراقب نجم ميلان الشاب وعقبة وحيده تقف أمام الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يراقب نادي برشلونة الإسباني حاليا نجم نادي ميلان الإيطالي الشاب لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ولكن يوجد عقبة أمام النادي الإسباني لنهاء الصفقة.

وأكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع الشاب البرتغالي رفائيل لياو مهاجم نادي ميلان خلال يناير القادم.

وكشفت الصحيفة أن هناك عقبة وحيده تقف أمام برشلونة لإنهاء صفقة رفائيل لياو وهي أن نادي ميلان ليس لديه أي نية لبيع اللاعب في الشتاء القادم ويعتبره عنصر مهم للفريق.

وقد شارك رفائيل لياو في 5 مباريات حتى الآن مع نادي ميلان خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الإيطالي الممتاز وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.