رياضة | برشلونة يتلقى أخبارا سارة قبل مباراة إيبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتلقى أخبارا سارة قبل مباراة إيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، نبأ سار للجهاز الفني بقيادة أرنيستو فالفيردي، قبل مواجهة إيبار بالليجا.

ونشر الحساب الرسمي لفريق برشلونة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الجهاز الطبي أكد جاهزية الثنائي صامويل أومتيتي وجونيور فيربو، وإمكانية تواجدهما خلال المباراة.

واصطحب فالفيردي الثنائي إلى رحلة الفريق إلى إيبار، رغم عدم حصول اللاعبين على التصريح الطبي، عقب التعافي من الإصابة.

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ويدخل البلوجرانا، مباراة إيبار، وهو مفتقد خدمات الثنائي جيرارد بيكيه وعثمان ديمبلي بداعي الإيقاف، بسبب تخطيهما عدد الإندرات المسموحة.

ويحل فريق برشلونة ضيفا على نظيره فريق إيبار، مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل برشلونة، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الصدارة.