رياضة | مفاجأة في قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن احتمالية حدوث مفاجأة في قائمة نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نادي مايوركا القادمة في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

استبعاد نجم ريال مدريد من قائمة الفريق لمواجهة مايوركا

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه سيتم استبعاد الإسباني داني كارفخال ظهير نادي ريال مدريد من قائمة الفريق لمواجهة مايوركا بالدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيتواجد بقائمة ريال مدريد غدا كل من إبراهيم دياز ورودريجو وكريم بنزيما وهازارد ويوفيتش وفينسيوس في هجوم الفريق.

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سبب استبعاد كارفخال من قائمة ريال مدريد

وذكرت الصحيفة أنه سيتم استبعاد كارفخال ليحصل على بعض الراحة عقب مشاركته مع منتخب إسبانيا ليكون جاهز بشكل كامل لمباراة جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي مايوركا غدا السبت 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.