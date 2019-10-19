الان تتابع رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة يشيد بحسن التنظيم وقدرة السعودية على استضافة البطولات العالمية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة الأردني محمد عليان ،اليوم ،إن لعبة كرة السلة في المملكة العربية السعودية في تطور كبير.
جاء ذلك في تصريح صحفي خلال تواجده في محافظة جدة تلبيه لدعوة من رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، لحضور الجولة الأخيرة لبطولة العالم للمدن (الماسترز) 3 × 3 لكرة السلة التي تستضيفها جدة خلال الفترة 18 – 19 أكتوبر الجاري بمشاركة 16 فريقا، مشيدا بحسن التنظيم و قدرة المملكة على استضافه البطولات العالمية ، بفضل الامكانيات ذات المستوى العالي والجاهزية في مختلف النواحي.
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