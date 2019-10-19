الامارات | ليفربول يحلم بأول فوز في «أولد ترافورد» منذ 5 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحلم بأول فوز في «أولد ترافورد» منذ 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع فريق ليفربول لمواصلة العلامة الكاملة في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، من خلال الفوز على ملعب مضيفه مانشستر يونايتد غداً في الجولة التاسعة. ويستأنف الدوري الإنجليزي نشاطه بعد فترة من الغياب بسبب فترة التوقف الدولي للمنتخبات. وحقق ليفربول الفوز في جميع المباريات الثماني التي خاضها حتى الآن لينفرد بالصدارة بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب. ويسعى الفريق لتكرار انتصاره في المباراة التاسعة على التوالي، وأيضاً يسعى لتحقيق فوزه الأول على ملعب مانشستر منذ خمس سنوات (مارس 2014 بنتيجة 3-0).

ويهدد ليفربول ضيفه بالهزيمة الرابعة هذا الموسم، وبإيصال الفارق بينهما إلى 18 نقطة، حيث يتصدر ليفربول حالياً بـ24 نقطة، مقابل تسع لمان يونايتد في المركز الـ12.

وتبدو المعنويات مرتفعة لدى ليفربول للتتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 1990. وكانت آخر مرة فاز فيها ليفربول في أول ثماني مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز في 1991. لكن مدربه الألماني يورغن كلوب عليه أن يتعامل مع هذه المسألة بموضوعية، حيث إن فريقه كان يتصدر الدوري المحلي بفارق تسع نقاط في إحدى مراحل المسابقة الموسم الماضي، لكنه خسر اللقب في النهاية بفارق نقطة عن سيتي. وكان التعادل السلبي على ملعب أولد ترافورد في فبراير الماضي قد أدى إلى خسارة ليفربول نقطتين حاسمتين في صراعه على لقب الموسم الماضي مع سيتي. ويعاني مانشستر بشدة هذا الموسم. وقد يستعيد ليفربول جهود حارس المرمى البرازيلي أليسون والمدافع جويل ماتيب.

على الجانب الآخر يفتقد مانشستر لحارسه الإسباني ديفيد دي خيا وصانع لعبه الفرنسي بول بوغبا، ولكن المهاجم الفرنسي الآخر انتوني مارتيال قد يلحق باللقاء.

وفي مباراة أخرى قوية يتطلع مانشستر سيتي إلى زيادة الضغوط على غريمه اللدود ليفربول من خلال الفوز على مضيفه كريستال بالاس صاحب المركز السادس اليوم.

Advertisements

وفاز كريستال بالاس على سيتي الموسم الماضي، وبالتالي قد تكون المباراة بمثابة فرصة للثأر. ويعيش سيتي حالة من الاستقرار الفني في ظل جاهزية أغلب لاعبيه بعد عودة البلجيكي كيفين دي بروين وجون ستونز من الإصابة.

وسيكون المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو جاهزاً للمشاركة رغم تعرضه الأربعاء لحادث مروري خلال توجهه إلى تدريبات الفريق.وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» الإخبارية أن أغويرو لم يتعرض لإصابات أو جروح كبيرة خلال الحادث، كما أن الأمر لم يستدعِ عرض اللاعب على أطباء النادي. وأظهرت الصور التي تداولها شهود العيان للحادث على شبكات التواصل الاجتماعي كسراً في الإطار الأمامي الأيمن لسيارة أغويرو مع بعض الأضرار في الناحية الأمامية اليمنى للسيارة، ولكن دون أضرار كبيرة في بقية أجزاء السيارة. ويخرج أرسنال صاحب المركز الثالث بعد غد لملاقاة شيفيلد يونايتد.

وسيكون بإمكان ليستر سيتي أن يقتنص المركز الثالث من أرسنال ولو بشكل مؤقت حين يستضيف بيرنلي اليوم. ويسعى واتفورد متذيل جدول الترتيب إلى تحسين أوضاعه نسبياً، حينما يحل ضيفاً على توتنهام صاحب المركز التاسع. وفي مباريات أخرى السبت يلتقي إيفرتون مع ويستهام يونايتد واستون فيلا مع برايتون وتشيلسي مع نيوكاسل يونايتد. كما يلتقي وولفرهامبتون مع ساوثهامبتون وبورنموث مع نوريتش سيتي.

- خسارة مان يونايتد أمام ليفربول ستكون الرابعة له

هذا الموسم، وستوسع الفارق بينه وبين ليفربول

المتصدر حالياً إلى 18 نقطة.