الامارات | أبطال الإمارات في مهمة الحفاظ على صدارة مونديال الزوارق بالصين

شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الإمارات في مهمة الحفاظ على صدارة مونديال الزوارق بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار اليوم إلى الصين، حيث الموعد مع جائزة شيامن الكبرى للزوارق السريعة (فورمولا1)، الجولة الرابعة من بطولة العالم. وينافس أمراء البحار وأبطال الإمارات على القمة العالمية في المسابقة، حيث يدافع زورق فريق أبوظبي 1، بقيادة شون تورنتي ورصيده 35 نقطة عن الصدارة، مقابل زورق السويدي جوناس آندرسون (32 نقطة) في المركز الثاني، وكذلك زورق أبوظبي 2 بقيادة المخضرم ثاني القمزي في المركز الثالث.

ويظهر كذلك من أبطال الإمارات زورق الفيكتوري 74 بقيادة المتسابق السويدي اريك ستارك، وصيف بطولة العالم العام الماضي، وبطل سباقات السرعة، وأيضاً زورق فيكتوري 33 بقيادة الإيطالي دافيد ديل بين.

ويسعى الفريق الأزرق في حضوره الجديد بالبطولة العالمية إلى تحقيق نتائج جيدة من أجل اللحاق بالسباق على القمة، خصوصاً أن المشاركة هذه المرة تختلف بالنسبة لجميع الفرق، حيث ستقام جولتان تباعاً، الأولى اليوم وتحمل اسم جائزة شيامن، والثانية غداً باسم جائزة الصين.

وستكون المرحلة حاسمة بالنسبة لحامل اللقب العالمي، فريق أبوظبي في ظل منافسة تجمع 19 من نخبة الزوارق العالمية. وينطلق التحدي من خلال سباق أفضل زمن ثم السباق الرئيس، على أن يقام غداً سباق أفضل زمن وسباق رئيس ثانٍ، كي تكون المحصلة لجولة الصين المضغوطة هي 40 نقطة لمن يحقق المركز الأول، عوضاً عن 20 نقطة أو الرصيد المعتاد للنقاط في كل جولة.

ويتطلع حامل اللقب إلى أن يسجل في السباق الأول اليوم نتيجة قوية، خصوصاً أن كلا الزورقين في فريق أبوظبي يمتلكان حظوظاً قوية للوصول إلى المراكز الأولى في المنافسة، ولكن في الوقت ذاته فإن هناك منافسين لا يستهان بهم قد ينظرون إلى جولة الصين على أنها بوابة العودة للمنافسة على المراكز الأولى، خصوصاً السويدي إريك ستارك قائد زورق الفيكتوري.

وقال رئيس بعثة فريق أبوظبي سالم الرميثي في تصريحات صحافية: «لو شئنا الدقة، فإن هذه الجولة ستشهد أربعة سباقات في المجموع، ناهيك عن سباقات التجارب الحرة، وبالتالي فإن أمام المتسابقين يومين مرهقين وشديدي الضغط من ناحية صعود الزورق لأكثر من مرة خلال مراحل اليومين». وأضاف الرميثي: «بالتوفيق لفرق الإمارات من أبوظبي والشارقة وفريق الفيكتوري، ونتمنى أن يوفق فريق أبوظبي في الحفاظ على فرصه بشكل أكبر في صدارة البطولة التي بدأها منذ الجولة الأولى وحتى الآن».

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في جانب آخر، يخوض أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 منافسات الجائزة العالمية لزوارق السرعة (أف 4 أس) من خلال التجارب الرسمية، ثم سباق أفضل الزمن، والسباق الأول الذي يقام على هامش جائزة شيامن الكبرى.

الفوز سيكون

مضاعفاً بـ40 نقطة

لبطل المرحلة الرابعة

في الصين بسبب

إقامة سباقين

رئيسين اليوم وغداً.