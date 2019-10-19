الامارات | الفلاسي: النصر عازم على الاحتفاظ بكأس الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الفلاسي: النصر عازم على الاحتفاظ بكأس الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، مشرف الكرة الطائرة، منصور الفلاسي، إن «رجال الطائرة في العميد عازمون على الاحتفاظ بلقب كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للعام الثاني على التوالي». وأضاف الفلاسي في تصريحات صحافية: «إمكانات الفريق وتميزه ووصوله إلى ختام المسابقة على حساب فريق شباب الأهلي دليل قاطع على أن العميد في كامل طاقته، وجاهز لموقعة النهائي أمام العين غداً».

من جانب آخر، حرصت إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، برئاسة عبدالرازق الهاشمي، على الاجتماع بفريق الطائرة عقب فوزه على شباب الأهلي وبعد تأهله للنهائي، حيث أكد الهاشمي ثقة النادي بقدرة الفريق على مواصلة المشوار بنجاح حتى النهاية، وطالب ببذل الجهد، والحرص على تحقيق الفوز بالمباراة وكأس المسابقة.

ويتوجه النصر في الأيام المقبلة إلى صربيا لإقامة معسكر هناك استعداداً لمسابقة الدوري.