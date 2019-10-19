الامارات | العين متحفز لمواجهة حتا في أول ظهور لكايو بالدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن العين متحفز لمواجهة حتا في أول ظهور لكايو بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل العين، الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، صاحب المركز الرابع ضيفه فريق حتا، ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في لقاء يشهد الظهور الأول لمهاجم «الزعيم»، البرازيلي كايو كانيدو، على مستوى مباريات الدوري، بعد اكتمال تعافيه تماماً من الإصابة التي لحقت به قبل بداية الموسم، وتسببت في فقدان الفريق خدماته.

وغاب كايو، المنتقل الصيف الماضي من الوصل في صفقة بلغت ستة ملايين دولار، عن صفوف «الزعيم» في المباريات الثلاث الأولى التي فاز فيها العين على كلباء والوصل، قبل أن يخسر من الشارقة. وشارك كايو في المباراة الماضية التي واجه فيها العين النصر بكأس الخليج العربي، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، ليؤكد بذلك عودته القوية.

وقال كايو، في تصريحات صحافية، إنه متشوق لخوض أول مباراة له في الدوري، وتابع: «سنواجه فريقاً يعتمد أسلوب اللعب الدفاعي، لذلك يتوجب علينا التحلي بالصبر والذكاء للفوز على المنافس، وأشعر بالراحة والسعادة ويتملكني حماس هائل للدفاع عن شعار العين في أول مباراة بمسابقة الدوري».

ولم يكتب للعين حتى الآن خوض أيٍّ من مباريات الدوري مكتمل الصفوف بلاعبيه الأجانب، إذ مع عودة كايو سيفقد خدمات الجزائري عبدالرحمن مزيان، الذي خضع بدوره لعملية جراحية لتنظيف غضروف الركبة، ستبعده عن الملاعب لأسبوعين ما قد يعني عودته في الجولة السابعة. في المقابل، يفتقد كذلك لاعب الوسط أحمد برمان، المصاب أخيراً، خلال مشاركته مع المنتخب في التصفيات المونديالية.

وقال المدرب الكرواتي ليكو، في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: «المواجهات التي تأتي بعد فترة التوقف دائماً تكون صعبة، وفعلياً افتقدنا جهود ستة لاعبين خلال المرحلة الماضية بانضمامهم إلى المنتخبات الوطنية، وبعودتهم تبدو الأمور جيدة بكل تأكيد، غير أننا سنفقد خدمات برمان بسبب الإصابة».

في المقابل، يدخل فريق حتا، صاحب المركز التاسع، المواجهة وعينه على الاستمرار في حصد النقاط، بعد فوزه في الجولة الماضية على فريق اتحاد كلباء بهدف نظيف، ويدرك مدرب الفريق، اليوناني كريستوس كونتيس، أهمية تحقيق الفوز على فريق بحجم «الزعيم»، ما قد يمنح لاعبي فريقه دفعة معنوية كبيرة في الاستمرار بالانتصارات.

أمورا: مواجهة العين تتطلب منا التركيز بنسبة 200%

Advertisements

قال لاعب فريق حتا، البرازيلي دانيال أمورا، إن مواجهة منافس قوي بحجم العين تتطلب من لاعبي الإعصار التركيز بنسبة 200%، في ظل مواجهة فريق ينافس في لقب بطولة الدوري.

وتابع أمورا، في المؤتمر الصحافي: «تحقيق نتيجة إيجابية أمام العين يتطلب الحفاظ على الهدوء، واللعب بتركيز عالٍ وبروح الفريق الواحد». وتابع: «ندرك صعوبة مواجهة فريق ينافس في لقب البطولة، إلا أن التدريبات الأخيرة لنا شهدت جدية واضحة من جميع اللاعبين، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية».

أرقام من المواجهة

العين فاز على كلباء والوصل، وخسر من الشارقة في الجولات السابقة.

حتا خسر من شباب الأهلي، وتعادل مع خورفكان، ثم فاز على كلباء.

العين يفتقد خدمات أحمد برمان وعبدالرحمن مزيان وريان يسلم،

بينما يغيب عن حتا ماهر جاسم.

«الزعيم» لم يخض أي مباراة هذا الموسم مكتمل الصفوف.