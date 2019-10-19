الامارات | الجزيرة يتوعَّد شباك خورفكان بعقلية كايزر

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتوعَّد شباك خورفكان بعقلية كايزر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف ملعب اتحاد كلباء، عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، مباراة خورفكان مع الجزيرة، ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، وهي أول مباراة للجزيرة بإشراف المدرب الهولندي مارسيل كايزر، الذي تسلم مهمته مجدداً، بدلاً من مواطنه يورغن ستريبل، كما يمكن أن تكون آخر مباراة لمدرب خورفكان البرازيلي باولو كاميلي للبقاء مدرباً للنسور عوضاً عن الرحيل في حال تعرض خورفكان للهزيمة، في مهمة تسليم واستلام مرجحة لأدوار المدربين.

ويبلغ رصيد الجزيرة (أربع نقاط)، جمعها من الفوز على الظفرة (2-صفر)، والتعادل مع شباب الأهلي دون أهداف.

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ويمتلك خورفكان نقطة واحدة من التعادل أمام حتا (1-1)، بينما خسر مباراتيه خارج ملعبه أمام الفجيرة (1-2)، والشارقة (صفر-2)، ويتطلع إلى تحقيق الانتصار الأول في الموسم الحالي، إضافة إلى كونه الانتصار الأول في ملعبه وأمام جمهوره، فيما لم يتمكن الجزيرة من حصد نقاط خارج ملعبه عندما خسر مباراته أمام الوحدة (3-2)، حيث يعد الفوز بالنسبة له مطلباً لا غنى، لتعزيز معنوياته ورفع الجاهزية الكاملة وبروفة نهائية قبل السفر إلى مصر لخوض مباراته أمام الإسماعيلي المصري في دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ولا يمكن اعتبار المباراة متكافئة فنياً، قياساً بإمكانات الجزيرة لوجود نخبة من اللاعبين المميزين، منهم «عموري»، وعلي مبخوت، وخلفان مبارك، وعلي خصيف، وآخرين، ورغم ذلك فإن لاعبَيْ النسور البرازيليين: بيسمارك، ودودو، إضافة إلى الأوزبكي خوجا، يبحثون عن الفرصة المناسبة لتأكيد إمكاناتهم بتسجيل الأهداف الكفيلة بعكس كل التوقعات على الورق إلى واقع على أرض الملعب. في المقابل، يتطلع خورفكان إلى فوز يبعده عن المركز الحادي عشر، الذي يؤرق جمهوره، خشية البقاء بعيداً عن المنطقة الدافئة طويلاً.