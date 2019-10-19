الامارات | تبرئة نجم سابق للكرة الإنجليزية من تهمة «الاعتداء الجنسي»

شكرا لقرائتكم خبر عن تبرئة نجم سابق للكرة الإنجليزية من تهمة «الاعتداء الجنسي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برّأت محكمة إنجليزية أول من أمس، اللاعب الدولي السابق بول غاسكوين من تهمة الاعتداء الجنسي على خلفية تحرشه بسيدة على متن قطار العام الماضي، لكنها احتفظت بحق ملاحقته بتهمة الاعتداء غير الجنسي.

ومثل غاسكوين (52 عاماً) الإثنين الماضي أمام محكمة تيسايد كراون في شمال إنجلترا، على خلفية ادعاء سيدة عليه لقيامه وهو في حالة سكر، بمسك وجهها وتقبيلها خلال رحلة قطار في أغسطس 2018. واعتبر فريق الدفاع عن غاسكوين أن ما قام به موكله ليس له أي غايات جنسية. وقال القاضي بيتر أرمسترونغ متوجهاً الى غاسكوين في قاعة المحكمة «أنت الآن بريء ويمكنك المغادرة»، وذلك بعد قرار هيئة المحلفين.

Advertisements

وصنع غاسكوين المعروف بـ«غازا»، شهرته مع فريق نيوكاسل يونايتد قبل انتقاله الى توتنهام عام 1988، ثم الى لاتسيو الإيطالي، قبل أن تحمله مسيرته الى صفوف أندية عدة أبرزها غلاسكو رينجرز الاسكتلندي.

ويُعد لاعب خط الوسط السابق الذي عرف بطباعه الحادة، من أبرز المواهب في جيله، وشكل أحد مفاتيح اللعب بالنسبة الى المنتخب الإنجليزي الذي بلغ الدور نصف النهائي لمونديال إيطاليا 1990 (خسرت إنجلترا بركلات الترجيح أمام ألمانيا الغربية). وخاض 57 مباراة دولية مع «منتخب الأسود الثلاثة».