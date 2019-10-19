الامارات | الوصل يهدّد طموحات الشارقة بعقدة 6 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يهدّد طموحات الشارقة بعقدة 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الوصل مواجهة مصيرية عندما يستضيف الشارقة، في الجولة الرابعة من مباريات دوري الخليج العربي عند الساعة التاسعة على استاد الوصل في زعبيل، إذ لن يكون أمام «الإمبراطور» سوى تحقيق الفوز، وإلا قد يدخل الفريق في أزمة جديدة، قد تسفر عن إقالة المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، الذي لم يحقق مع الفريق سوى فوز واحد في البطولات المحلية منذ بداية الموسم.

ويراهن «الفهود» على العقدة التي تلازم حامل لقب دوري الخليج العربي، في زعبيل، إذ لم يحقق الشارقة الفوز على الوصل في ملعبه بالدوري، منذ أن فاز «الملك» في الجولة الأولى من موسم 2013-2014، بهدف دون رد أحرزه البرازيلي فيليبي غابرييل، في 14 سبتمبر 2013.

ولا تقتصر العقدة الشرقاوية على عدم الفوز على الوصل في زعبيل، ولكن يتفوق «الإمبراطور» في مباريات الفريقين في الدوري، في آخر سبع مباريات، إذ حقق الوصل الفوز في خمس مباريات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل، وكانت أبرز مواجهات الفريقين في المواسم الماضية، هي لقاء الإياب في الدوري في الموسم الماضي، عندما ألحق «الفهود» الخسارة الوحيدة بالشارقة في مسابقة الدوري، بعد مباراة مثيرة انتهت بفوز الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما كان آخر انتصار حققه الشارقة على «الأصفر»، كان بهدفين مقابل هدف في 4 ديسمبر 2015.

في المقابل، ستكون المفارقة أن الشارقة فاز على الوصل في الأسبوع الماضي بنتيجة كبيرة بلغت أربعة أهداف دون رد في كأس الخليج العربي، وهو ما جعل الجمهور الوصلاوي يطالب بإقالة المدرب الروماني ريجيكامب، خصوصاً أن «الإمبراطور» فاز في مباراة واحدة في كأس الخليج العربي على حتا، بينما خسر أمام الفجيرة والشارقة، وفي الدوري لم يحقق أي فوز، بتعادله مع النصر والخسارة من العين وعجمان.

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من جهته، يسعى الشارقة إلى مواصلة انطلاقته الناجحة في رحلة الحفاظ على اللقب، خصوصاً أن «الملك» هو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة بالفوز في الجولات الثلاث الأولى، على أندية خورفكان واتحاد كلباء والعين، إذ كانت مباراته أمام «الزعيم» الاختبار الأبرز الذي أثبت خلاله الشارقة قدرته على الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري، بينما لن تقل مواجهة الوصل قوة وصعوبة عن مباراة «الملك» أمام العين، إذ إن «الإمبراطور» يخوض المباراة وليس أمامه سوى تحقيق الفوز، حتى يتجنب الدخول في مشكلات تزيد من الأزمة التي يعيشها الفريق في الوقت الحالي.

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