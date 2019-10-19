الامارات | البايرن في مهمة تعويض «سقطة هوفنهايم» أمام أوغسبورغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البايرن في مهمة تعويض «سقطة هوفنهايم» أمام أوغسبورغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرى مدرب بايرن ميونيخ الكرواتي نيكو كوفاتش، حامل لقب الدوري الألماني في كرة القدم، أن سقوط فريقه المفاجئ أمام هوفنهايم في المرحلة السابقة شكل ارتداداً لفوزه الساحق في دوري أبطال أوروبا. فبعد اكتساحه مضيفه توتنهام الإنجليزي 7-2 في دوري الأبطال، سقط الفريق البافاري أمام هوفنهايم 1-2 قبل أسبوعين، مانحاً الفريق الواقع وسط الترتيب فوزه الأول في ملعب «أليانز أرينا».

نتيجة لخسارة بايرن الأولى في الدوري، خطف بوروسيا مونشنغلادباخ الصدارة بفارق نقطة عن فولفسبورغ، فيما يتساوى بايرن، حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية، مع أربعة أندية في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن مونشنغلادباخ.

ويريد كوفاتش ولاعبوه تعويض انزلاقة هوفنهايم بفوز على أرض أوغسبورغ المتواضع اليوم. لكن رحلة بايرن الأخيرة الى أوغسبورغ لم تكن مفروشة بالورود، فتخلف مرتين قبل أن يفوز بصعوبة 3-2 بهدفين من الفرنسي كينغسلي كومان.

وقال كوفاتش في المؤتمر الصحافي: «أندية عدة في أوروبا تعاني مشكلات في بطولاتها المحلية بعد خوض دوري الأبطال». وتابع «هوفنهايم لعب أفضل من موقعه في الترتيب (12)، والأمر مشابه لأوغسبورغ». وأضاف «نعرف أنه مكان صعب للعودة منه بالفوز. تخلفنا هناك بعد 10 ثوانٍ على بداية المباراة» بهدف عكسي من غوريتسكا. وأردف «أتوقع مباراة صعبة حيث يجب أن نترجم فرصنا».