الامارات | الاتحاد الإسباني يعلن رسمياً تأجيل مباراة «الكلاسيكو»

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإسباني يعلن رسمياً تأجيل مباراة «الكلاسيكو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان صحافي، أمس، التأجيل الرسمي لمباراة القمة بين برشلونة وضيفه ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى، والتي كانت مقررة 26 الجاري.

وطلبت رابطة الدوري في وقت سابق هذا الأسبوع إعادة النظر في مكان وموعد المباراة بسبب الاحتجاجات والتوتر السياسي في كاتالونيا بعد سجن تسعة زعماء انفصاليين. وكانت صحيفة «أس» الإسبانية قد أشارت أمس، إلى أنه سيتم تحديد الموعد النهائي لهذه المبارة الاثنين المقبل، بعد أن يتلقى الاتحاد مقترحات كل من ريال مدريد وبرشلونة، وكذلك رابطة «الليغا». وكان الاتحاد قد اقترح سابقاً إقامة المباراة في 18 ديسمبر، لكن «الليغا» رفضت، ودعمت فكرة إقامة المباراة في السابع من الشهر نفسه، بينما لم يحسم كل من برشلونة والريال أمرهما بخصوص المقترح الأخير، وهو ما دعا الاتحاد لتأجيل الاجتماع حتى بعد غدٍ.