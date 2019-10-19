شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: انطلاق جولة العالم لكرة السلة 3×3 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (جدة)

انطلقت اليوم (الجمعة) الجولة العالمية للمدن لكرة السلة 3×3 في نسختها الثامنة، على الواجهة البحرية النورس في جدة، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة همان نيانج.

كما حضر رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، ورؤساء الاتحادات العربية والخليجية، ونجوم السلة العربية والسعودية، وعدد كبير من الجماهير.

وتُمثِّل هذه الجولة الـ11 والأخيرة قبل اختيار الفرق التي ستُشارك في النهائيات، حيث تبلغ قيمة الجوائز 150 ألف دولار.

وشهد اليوم الأول تنافساً قوياً بين الفرق المُشاركة، حيث أشاد عدد كبير من الحضور والمُتابعين بروح التنافس بين الفرق المُشاركة.