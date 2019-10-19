شكرا لقرائتكم كوكا : مشكلة القلب أدت لفشل انضمامي إلى بنفكيا وبازل وفيورنتينا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال كوكا خلال تصريحات تلفزيونية : "وقعت في بنفيكا بشكل ‏نهائي وكنت مسافر مع إيديرسون حارس مانشستر سيتي البرازيلي لكي نمضي للفريق".‏

وأكمل : "طلبوا إعادة الاختبار الطبي لوجود مشكلة في القلب بسبب عيب مولود بيه، لم يكن شيئا خطيرا لكن كان يجب ‏إجراء عملية، ففعلتها ولم أقل لأهلي".‏

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وأضاف : "كان هناك أندية أخرى تتفاوض معي لكنها حذروا من الحديث عن مشكلة القلب، من بينهم بازل السويسري ‏وفيورنتينا الإيطالي".‏

وأتم : "رئيس سبورتنج براجا رفض رحيلي إلى لاتسيو الإيطالي بالفترة الماضية، كان لدي عامين في عقدي، والعام القادم ‏مضيت عليه لكي يتركني أرحل لأولمبياكوس اليوناني".‏