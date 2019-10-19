شكرا لقرائتكم كوكا: لهذا السبب كنت بديلا مروان محسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كوكا: لهذا السبب كنت بديلا مروان محسن

وقال كوكا خلال تصريحات تلفزيونية: "اتخبطت في قدمي ‏خلال مباراة بوتسوانا، وكان هناك ألما كبيرا لكننا قلت بأنني سأستمر مهما حدث، وواجهت صعوبة في السير اليوم".‏

وأكمل : "حسام البدري تحدث عن سعادته بالأداء، وكان هناك انضباط والتزام داخل المعسكر وكل الأمور سارت على ما ‏يرام، وانتهت المباراة بمكسب".‏

Advertisements

وقال: "أعلم أن حسام البدري شخصية قوية للغاية، وإذا رأى بأنني لا أقدم ما هو مطلوب لن يستدعيني مرة أخرى حتى ‏مهما أكن".‏

وعن مروان محسن : "لاعب جيد ومحترم يستاهل كل خير، لكن الجماهير بتهاجم أي فرد بيلعب في المنتخب، نحن ‏نحتاج لمساندة ودعم فهذا يفرق بشكل كبير، وكان ينفذ المطلوب منه أكثر مني لذلك شارك بإستمرار".‏