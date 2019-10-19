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جدة - عمرو شويل كوكا: لهذا السبب كنت بديلا مروان محسن
وأكمل : "حسام البدري تحدث عن سعادته بالأداء، وكان هناك انضباط والتزام داخل المعسكر وكل الأمور سارت على ما يرام، وانتهت المباراة بمكسب".
وقال: "أعلم أن حسام البدري شخصية قوية للغاية، وإذا رأى بأنني لا أقدم ما هو مطلوب لن يستدعيني مرة أخرى حتى مهما أكن".
وعن مروان محسن : "لاعب جيد ومحترم يستاهل كل خير، لكن الجماهير بتهاجم أي فرد بيلعب في المنتخب، نحن نحتاج لمساندة ودعم فهذا يفرق بشكل كبير، وكان ينفذ المطلوب منه أكثر مني لذلك شارك بإستمرار".
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