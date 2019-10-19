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كوكا عن رحيله من ناشئي الأهلي: استغليت الفرصة وبصيت لمصلحتي"...

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جدة - عمرو شويل  

أكد أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، أنه صلى استخارة قبل الرحيل عن ناشئي الأهلي.‏

 

وقال كوكا خلال تصريحات تلفزيونية : "صليت استخارة قبل ‏الرحيل عن الأهلي لأنني لم أكن مرتاح بالعودة لفريق الشباب مرة أخرى".‏

 

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وأكمل : "بعدما عدت لكأس العالم للشباب مع ضياء السيد، الأهلي تعاقد مع عمر بسام وفعل عقد احتراف، في حين إني ‏كنت أعود مرة أخرى لفريق الشباب".‏

 

وأضاف : "لم أهرب، فكان لدي عقد يربطني بالنادي، وهذه الكلمة تقال إذا كنت مرتبط بعقد ولم احترمه، لكنني استغليت ‏الفرصة وبصيت لمصلحتي مثل أي إنسان في الدنيا".‏

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