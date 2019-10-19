شكرا لقرائتكم كوكا عن رحيله من ناشئي الأهلي: استغليت الفرصة وبصيت لمصلحتي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكمل : "بعدما عدت لكأس العالم للشباب مع ضياء السيد، الأهلي تعاقد مع عمر بسام وفعل عقد احتراف، في حين إني كنت أعود مرة أخرى لفريق الشباب".
وأضاف : "لم أهرب، فكان لدي عقد يربطني بالنادي، وهذه الكلمة تقال إذا كنت مرتبط بعقد ولم احترمه، لكنني استغليت الفرصة وبصيت لمصلحتي مثل أي إنسان في الدنيا".
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