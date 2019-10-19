شكرا لقرائتكم كوكا : شاركت 10 مباريات فقط كأساسي مع المنتخب ولا ألتفت للإنتقادات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كوكا : شاركت 10 مباريات فقط كأساسي ولا التفت للانتقادات
وأكمل : "متقبل انتقادات الجماهير ويجب احترامها، لكني أشعر بالإنزعاج عندما اتلقى انتقادات عنيفة من بعض اللاعبين، وليس من طبعي متابعة هذا الكلام لكي لا اتأثر داخل الملعب".
وأضاف : "هناك لاعب قديم قال لماذا كوكا انضم لمنتخب مصر في أمم إفريقيا هذا العام، بالرغم من إنني سجلت 15 هدفا مع أولمبياكوس بجانب هدفين في الدوري الأوروبي ومثلهما في الكأس، وقال بأنني لم اقدم مباراة جيدة مع المنتخب منذ 4 سنوات".
وأتم : "حسام غالي كان يتحدث معنا بأنه لا يجب أن نصنع مشاكل ويجب أن نعرف قيمة قميص منتخب مصر، فمن الهام أن يعطيك المدرب ثقة مثلما فعل البدري معي بمشاركتي أساسيا منذ البداية".
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