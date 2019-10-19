شكرا لقرائتكم كوكا : شاركت 10 مباريات فقط كأساسي مع المنتخب ولا ألتفت للإنتقادات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كوكا : شاركت 10 مباريات فقط كأساسي ولا التفت للانتقادات

وقال كوكا خلال تصريحات تلفزيونية: "لو شاركت 25 مباراة ‏بشكل أساسي وسجلت 5 أهداف فقط فهذا رقم سيئ للغاية، لكننا بدأت أساسيا 10 مباريات فقط".‏

وأكمل : "متقبل انتقادات الجماهير ويجب احترامها، لكني أشعر بالإنزعاج عندما اتلقى انتقادات عنيفة من بعض اللاعبين، ‏وليس من طبعي متابعة هذا الكلام لكي لا اتأثر داخل الملعب".‏

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وأضاف : "هناك لاعب قديم قال لماذا كوكا انضم لمنتخب مصر في أمم إفريقيا هذا العام، بالرغم من إنني سجلت 15 هدفا ‏مع أولمبياكوس بجانب هدفين في الدوري الأوروبي ومثلهما في الكأس، وقال بأنني لم اقدم مباراة جيدة مع المنتخب منذ 4 سنوات".‏

وأتم : "حسام غالي كان يتحدث معنا بأنه لا يجب أن نصنع مشاكل ويجب أن نعرف قيمة قميص منتخب مصر، فمن الهام ‏أن يعطيك المدرب ثقة مثلما فعل البدري معي بمشاركتي أساسيا منذ البداية".‏