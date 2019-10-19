شكرا لقرائتكم كوكا يروي تفاصيل احتراق منزله بالبرتغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكمل : "تحدث معي وقال لي مهما حصل لن تعود، ويجب أن ترفع رأسي ورأس القريبين منك، وسأدفع لك ما تحتاجه، يجب أن تستحمل لتستكمل ما كنا نحلم به".
وأضاف : "والدي كان من أهم أسباب أي شئ حققته في مشواري، ساعدني وأرسل لي ملابس عندما كان طيار، مشيرًا أنه راض عن مشواره الاحترافي، ويلعب لكي يصل لخطوة أفضل غدا".
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