شكرا لقرائتكم كوكا يروي تفاصيل احتراق منزله بالبرتغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال كوكا خلال تصريحات تلفزيونية : "منزلي احترق بعد ‏احترافي بفترة قصيرة، ولم أكن أملك سوى 400 يورو، تحدثت مع والدي بأنني سأعود لمصر".‏

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وأكمل : "تحدث معي وقال لي مهما حصل لن تعود، ويجب أن ترفع رأسي ورأس القريبين منك، وسأدفع لك ما تحتاجه، ‏يجب أن تستحمل لتستكمل ما كنا نحلم به".‏

وأضاف : "والدي كان من أهم أسباب أي شئ حققته في مشواري، ساعدني وأرسل لي ملابس عندما كان طيار، مشيرًا أنه ‏راض عن مشواره الاحترافي، ويلعب لكي يصل لخطوة أفضل غدا".‏