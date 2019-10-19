شكرا لقرائتكم خالد الغندور : الأهلى لايبحث عن تكافؤ الفرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن الزمالك هو المتضرر من تأجيل لقاء القمة أمام الأهلى والذى كان مقرر له غدا السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أوضح الغندور خلال تقديمه لبرنامج الزمالك اليوم إن الفريق الأبيض كان بحاجة لتصحيح المسار أمام الأهلى بعد فقدان نقطتين مهمتين أمام نادى مصر فى الجولة الماضية بسبب قرارت الصربى "ميتشو".

وتابع الغندور : "الزمالك هو النادي الأكثر تضررًا من قرارات التأجيل ، رغم ذلك ينصاع للتعليمات ويوافق على لعب المباريات التي تقرر له، مثلما وافق على مواجهة المقاولون بدلًا من الأهلي ثم أن مباراة القمة التي تم تأجيلها هي مباراة الأهلي في الأساس، لذا كان هو المسئول عن جلب الموافقات الأمنية عن تأمين المباراة، وهو ما لم يحدث".

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وواصل: "مجلس إدارة الأهلي لا يبحث عن مبدأ تكافؤ الفرص بين فرق الدوري كما يدعي، وإنما يبحث عن مصلحته، والدليل على ذلك التباين بين موقفه من تأجيل مباراة بيراميدز في الموسم الماضي، وبين موقفه من تأجيل مباراة القمة خلال الموسم الحالي".

واستكمل: "الزمالك ليس طرفًا في تأجيل مباراة القمة، الأمن هو صاحب القرار، ومحمد فضل الأهلاوي المحترم أكد أن اتحاد الكرة ليس صاحب القرار، والأهلي صاحب المباراة وكان هو المسئول عن جلب الموافقات الأمنية".

وأعلن الأهلي يوم أمس في بيان رسمي، احترامه للرؤية الأمنية التي تقرر على إثرها تأجيل المباراة، إلا أنه أكد رفض لعب أي مباراة في مسابقة الدوري قبل أن يخوض مواجهة الزمالك.