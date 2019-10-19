دونجا يخضع لأشعة غدا قبل تدريبات الاسماعيلي...

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جدة - عمرو شويل يخضع محمود عبد العاطى "دونجا" ارتكاز الإسماعيلى للاشعة غدا بعد تعرضه لشد فى العضلة الخلفية خلال مواجهة حرس الحدود وذلك حسب الكشف المبدئى من قبل الجهاز الطبى للفريق. ومن المقرر ان تحدد الاشعة موقف اللاعب والفترة التي يحتاجها للتعافى من الإصابة. ويستعد الفريق لملاقاة الجزيرة الاماراتى يوم 23 اكتوبر الجارى فى ذهاب ثمن نهائى بطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال. Advertisements ,رفض الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة ميودراج منح لاعبيه راحة سلبية ، بعد الخسارة أمام حرس الحدود بهدف نظيف فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى المحلى نظرا لضيق الوقت. ومن المقرر أن يخوض لاعبو الفريق الأساسيين تدريبات استشفائية ، فيما سيؤدى باقى اللاعبين تدريباتهم بشكل طبيعى. ويستعد الفريق لملاقاة الجزيرة الإماراتى يوم الأربعاء المقبل على ملعب الإسماعيلية فى ذهاب دور الــ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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