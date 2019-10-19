شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يكثف تدريباته لمواجهة الجزيرة الاماراتى بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج صفحة مباريات الدوري بعد نهاية لقاء حرس الحدود حيث يبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة الجزيرة الاماراتى بالبطولة العربية
ووافقت الجهات الأمنية على حضور 7 آلاف مشجع لمباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي المقرر لها يوم 23 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، فى استاد الإسماعيلية
وجاءت موافقة الأمن بعدما أرسل الأسماعيلي خطاباً للجهات الأمنية يطلبون فيها الحضور الجماهيري لتدعيم الفريق في المهمة العربية
كان الإسماعيلى قد نال بطاقة العبور لهذا الدور بعد الفوز على أهلى بنى غازى الليبى ذهاباً برباعية مقابل هدفين وإياباً بالخسارة بهدف دون رد.
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