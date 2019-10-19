شكرا لقرائتكم كوكا: رفضت اللعب للزمالك وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال كوكا تصريحات تلفزيونية: "الأهلي لم يتفاوض ‏معي بالفترة الماضية، ولم أفكر في العودة إلى مصر مطلقًا".‏

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وأكمل : "الزمالك تفاوض معي عن طريق وكيل لاعبين، لكن من المستحيل أن أوافق، فأنا أريد استكمال مشواري ‏الاحترافي، وفي حالة العودة سأكون في الأهلي".‏

وأضاف : "بعد كأس العالم بيراميدز تفاوض معي أيضًا لكنني رفضت".‏