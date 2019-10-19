شكرا لقرائتكم كوكا: رفضت اللعب للزمالك وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكمل : "الزمالك تفاوض معي عن طريق وكيل لاعبين، لكن من المستحيل أن أوافق، فأنا أريد استكمال مشواري الاحترافي، وفي حالة العودة سأكون في الأهلي".
وأضاف : "بعد كأس العالم بيراميدز تفاوض معي أيضًا لكنني رفضت".
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