شكرا لقرائتكم جينيراسيون فوت السنغالى يصل اليوم إلى القاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتكون بعثة جينيراسيون السنغالى التى ستصل إلى القاهرة من 38 فردا منهم 28 لاعباً وقررت البعثة السنغالية الإقامة بنفس فندق الاقامة التى تواجدت به البعثة فى مدينة نصر حيث كانت بعثة الفريق السنغالى قد وصلت إلى القاهرة فى شهر ديسمبر الماضى ورفض بعثة جينيراسيون وقتها نقل لقاء الفريقان وتأجيله لمدة 24 ساعة لتغادر القاهرة بعد ذلك دون خوض اللقاء انتظارا لقرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف".
وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون بعد الأزمة الأخيرة التى نشبت بين الفريقين وتمسك الفريق السنغالي بعدم تعديل موعد وملعب المباراة.
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