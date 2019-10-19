شكرا لقرائتكم كوكا يؤكد: جوزيه كان يريد استمراري بالأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكمل : "جوزيه كان يريد استمراري مع الأهلي ومن المستحيل أنه كان يريد رحيلي لأنني مثل ابنه، قابلته بعد ذلك وتحدثنا وقال لي بأنه سعيد بما اقدمه في البرتغال".
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