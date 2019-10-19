شكرا لقرائتكم كوكا يؤكد: جوزيه كان يريد استمراري‏ بالأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لعب دورا هاما في تصعيده ‏بالفريق الأول.‏

وقال كوكا خلال تصريحات تلفزيونية : "سيد عبد الحفيظ لعب ‏دورا هاما في تصعيدي للفريق الأول بوجود مانويل جوزيه، كما أن سمير كمونة ساعدني كثيرا، وجوزيه كان سعيد بي ‏مع الفريق الأول"، مشيرًا أن "ممدوح عيد مثل أخي وليس وكيلي مثلما يقال".‏

وأكمل : "جوزيه كان يريد استمراري مع الأهلي ومن المستحيل أنه كان يريد رحيلي لأنني مثل ابنه، قابلته بعد ذلك ‏وتحدثنا وقال لي بأنه سعيد بما اقدمه في البرتغال".‏