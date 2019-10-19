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جدة - عمرو شويل كوكا باكيا: سجلت أفضل هدف في حياتي بعد وفاة والدي

وقال كوكا خلال تصريحات تلفزيونية : "علمت بوفاة والدي قبل ‏مباراة مارسيليا في الدوري الأوروبي، واعتذرت عن حضور المؤتمر الصحفي ".‏

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وأكمل : "المدرب ساندني في ذلك الوقت وخيرني بين المشاركة أو الراحة، لكنني تذكرت أن والدي يكون سعيد برؤيتي ‏أشارك وأسجل الأهداف".‏

وأتم : "قلت للمدرب باليوم الثاني بأنني أريد المشاركة أساسيًا، وبدأت المباراة مسجلاً أفضل هدف في حياتي" ‏