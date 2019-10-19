شكرا لقرائتكم كوكا باكيا: سجلت أفضل هدف في حياتي بعد وفاة والدي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كوكا باكيا: سجلت أفضل هدف في حياتي بعد وفاة والدي
وأكمل : "المدرب ساندني في ذلك الوقت وخيرني بين المشاركة أو الراحة، لكنني تذكرت أن والدي يكون سعيد برؤيتي أشارك وأسجل الأهداف".
وأتم : "قلت للمدرب باليوم الثاني بأنني أريد المشاركة أساسيًا، وبدأت المباراة مسجلاً أفضل هدف في حياتي"
كانت هذه تفاصيل خبر كوكا باكيا: سجلت أفضل هدف في حياتي بعد وفاة والدي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.