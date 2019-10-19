شكرا لقرائتكم كوكا: منتخبنا الأوليمبى قوي وهذه نصائح طارق مصطفى ومعوض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال كوكا في تصريحات تلفزيونية، إن مصطفى ومعوض طالباه بعدم استعجال تسجيل الأهداف وعدم إصابة نفسه بالتوتر لرغبته في التسجيل.
وواصل أن التسجيل يتحكم فيه عامل التوفيق، لأن اللاعب قد يكون في أفضل حالاته ويفشل في إحراز الأهداف، والعكس صحيح.
وأثنى أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، على مستوى المنتخب الأوليمبي، مؤكدًا أنه فريق قوي ويملك لاعبين مميزين جدًا.
واختتم كوكا: "المنتخب الأوليمبي جيد جدًا وقوي، بالروح والعزيمة نستطيع الوصول للأوليمبياد لا يوجد مستحيل خاصة وأن البطولة ستقام في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر كوكا: منتخبنا الأوليمبى قوي وهذه نصائح طارق مصطفى ومعوض... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.