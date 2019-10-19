شكرا لقرائتكم الدوري المصري .. عبد الناصر محمد يعتمد سياسة التدوير في اف سي مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الدوري المصري وقال عبد الناصر محمد ان هناك بعض اللاعبين لم يشاركوا في المباريات حتي الان ، ولكنهم سيحصلون علي فرصة في المباريات المقبلة.
وكان فريق اف سي مصر قد تعادل امس في الدوري المصري مع فريق الجونة بدون اهداف ضمن مباريات الجولة الرابعة في الدوري ، ووصل للنقطة الثالثة يحتل بها المركز الـ 14 في الدوري.
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