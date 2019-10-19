اخبار الرياضه

الدوري المصري .. عبد الناصر محمد يعتمد سياسة التدوير في اف سي مصر...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم .. عبد الناصر محمد يعتمد سياسة التدوير في اف سي مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الدوري المصري  حيث يعتمد عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق اف سي مصر ، علي سياسة التدوير بالنسبة لمشاركة اللاعبين في المباريات.

 

الدوري المصري  ومن جانبه أكد عبد الناصر محمد،  انه يعتمد علي سياسة التدوير في مراكز اللاعبين حتي يكون جميع لاعبي قائمة الفريق جاهزين فنيا وبدنيا للمشاركة في المباريات في أي توقيت ، وتحسبا لأي ظروف قد يتعرض لها أي من اللاعبين اثناء مشوار الدوري.

 

Advertisements

الدوري المصري وقال عبد الناصر محمد ان هناك بعض اللاعبين لم يشاركوا في المباريات حتي الان ، ولكنهم سيحصلون علي فرصة في المباريات المقبلة.

 

وكان فريق اف سي مصر قد تعادل امس في الدوري المصري مع فريق الجونة بدون اهداف ضمن مباريات الجولة الرابعة في الدوري ، ووصل للنقطة الثالثة يحتل بها المركز الـ 14 في الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدوري المصري .. عبد الناصر محمد يعتمد سياسة التدوير في اف سي مصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا