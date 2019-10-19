شكرا لقرائتكم الدوري المصري .. عبد الناصر محمد يعتمد سياسة التدوير في اف سي مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الدوري المصري حيث يعتمد عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق اف سي مصر ، علي سياسة التدوير بالنسبة لمشاركة اللاعبين في المباريات.

الدوري المصري ومن جانبه أكد عبد الناصر محمد، انه يعتمد علي سياسة التدوير في مراكز اللاعبين حتي يكون جميع لاعبي قائمة الفريق جاهزين فنيا وبدنيا للمشاركة في المباريات في أي توقيت ، وتحسبا لأي ظروف قد يتعرض لها أي من اللاعبين اثناء مشوار الدوري.

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الدوري المصري وقال عبد الناصر محمد ان هناك بعض اللاعبين لم يشاركوا في المباريات حتي الان ، ولكنهم سيحصلون علي فرصة في المباريات المقبلة.

وكان فريق اف سي مصر قد تعادل امس في الدوري المصري مع فريق الجونة بدون اهداف ضمن مباريات الجولة الرابعة في الدوري ، ووصل للنقطة الثالثة يحتل بها المركز الـ 14 في الدوري.