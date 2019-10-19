12 ميدالية لمتلازمة داون في البوتشي والبولينج بالأولمبياد الخاص



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريقا البوتشي والبولينج لجمعية الإمارات لمتلازمة داون نتائج رياضية مبهرة في الألعاب المحلية الأولى للأولمبياد الخاص الإماراتي للموسم 2019-2020 في رياضة البوتشي والبولينج، والتي أقيمت بنادي دبي لأصحاب الهمم.

وعبّرت الدكتورة منال جعرور، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن سعادتها بهذه النتائج قائلة: «يشكل هذا الفوز الكبير إضافة للإنجازات السابقة في أجواء مكللة بالسعادة والفرح، حقق أبطالنا فوزاً رائعاً أدخل السعادة والبهجة على قلوبنا، هذا الفوز الذي يعكس اهتمام الجمعية بأصحاب الهمم».

وأثنت الدكتورة منال جعرور على جهود المدرب المتميز محمود عطوان الذي درب الفريق على مدار السنوات الماضية، ومرافقته لنجوم الجمعية الرياضيين أثناء البطولة.

وأكدت نوال الحاج ناصر، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن فوزهم يعكس العزيمة والإصرار لديهم، ويعبر عن رسالة واضحة بأنهم قادرون على تحقيق الإنجازات.

وأثنى مدرب الفريقين الكابتن محمود عطوان على أداء اللاعبين، وقال: «لقد كانوا أهلاً للثقة والتحدي والمنافسة، وهو نتاج الاهتمام الدائم من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأولياء الأمور، والذي شكل دافعاً مهماً في رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين وإصرارهم على تحقيق المراكز الأولى».

وحصد أبطال الجمعية 12 ميدالية في البطولة، حيث جاءت إنجازات فريق البوتشي كالتالي: يوسف الهاشمي ذهبية الفردي في الفئة العمرية 16-21 عاماً، عبد العزيز آل علي ذهبية الفردي في الفئة العمرية 8-11 عاماً، علي السويدي برونزية الفردي في الفئة العمرية 16-21 عاماً، شرهان المرزوقي برونزية الفردي في الفئة 22 فما فوق.

فيما كانت إنجازات فريق البولينج للجمعية كالتالي: عبدالله محمد ثاني حارب «ذهبية الفردي وذهبية زوجي الموحد»، سيف محمد الدبل «ذهبية الزوجي الموحد وفضية الفردي»، إدريس محمد إبراهيم «فضية الفردي»، عادل عثمان «برونزية الموحد»، راشد المرموم «برونزية الموحد».