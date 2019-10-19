شكرا لقرائتكم خبر عن كرونو: طموحي مع النصر كبير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
عبر الكرواتي كرونوسلاف يوريتيتش «كرونو»، المدير الفني لفريق النصر عن سعادته بتولي مهمة تدريب الفريق الأول ل «العميد»، وعبر خلال المؤتمر الصحفي الأول له مع الفريق قبل لقاء الوحدة أن طموحه كبير مع الفريق من أجل المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها، كاشفاً أن عقده مع الفريق يمتد لمدة موسمين.
ودعا المدرب وسائل الإعلام الموجودة إلى تسميته بالاسم المفضل لديه «كرونو» لأنه الأقرب إليه.
وفيما يتعلق برؤيته لفريق الوحدة، أكد المدرب أنه يمر بنفس ظروف النصر، وهو فريق أيضاً كبير ولديه لاعبون رائعون.
وأضاف كرونو: أنا أحب التحدي، ولدي طموح شخصي لتحقيق إنجاز كبير مع النصر.
وأكمل: عملت في دوري الخليج العربي سابقاً وأعلم موقف النصر والظروف التي يمر بها، إضافة إلى معرفتي الجيدة بجميع اللاعبين، بالطبع الفريق بدأ الموسم بشكل غير جيد، لكن لدي ثقة كبيرة في اللاعبين وأعلم أن لديهم الكثير لتقديمه، بالطبع الوقت قصير لكنني أمتلك طاقة كبيرة ورغبة أكبر، وسأعمل خلال هذه المدة القصيرة على نقلهما إلى اللاعبين، لأن هذا سوف يساعدنا على الظهور بالشكل الذي نريده.
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