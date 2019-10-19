«كوماندو جروب» أول بطولة العين للجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل الستار أمس الجمعة في الصالة المغطاة باستاد خليفة بن زايد بنادي العين على النسخة السادسة من بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو التي شهدت تتويج كوماندو جروب في المركز الأول برصيد 1855 نقطة، وأكاديمية نادي الوحدة في مركز الوصيف برصيد 1845 نقطة، وأكاديمية AFNT في المركز الثالث برصيد 1560 نقطة.

حضر البطولة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وخميس عبيد الكعبي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، ويوسف عبدالله البطران، عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو مدير البطولة، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وأشاد محمد بن دلموج الظاهري، بجهود الطاقم الفني والإداري والشركاء الداعمين للبطولة لإخراجها بهذا الشكل المشرّف، كما شكر الشركاء الدائمين، الذين رافقوا الاتحاد في مسيرة النجاحات عاماً بعد عام.

وأكد أن خميس عبيد الكعبي حريص على المساهمة في تحقيق إستراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو الهادفة لترسيخ مكانة دولة الإمارات في تصدير نجوم الجوجيتسو العالميين.