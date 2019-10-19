أبيض الصالات يطارد الأمل الأخير أمام العراق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر منتخب الإمارات لكرة قدم الصالات مباراته الثانية في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020 أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 1-4، فيما فاز المنتخب العراقي على الفلسطيني 6-3، ويخوض «الأبيض» مباراته الثالثة الحاسمة في السابعة مساء اليوم أمام المنتخب العراقي.

ويلعب منتخبنا اليوم بعد أن أصبحت الحسبة واضحة أمامه ومحصورة في خيارين لا ثالث لهما، والخيار الأول يتمثل في تحقيق الفوز على المنتخبين العراقي والفلسطيني كي يضمن الصعود إلى نهائيات تركمانستان 2020، أو الحصول على المركز الثالث في المجموعة كي يواجه الثالث في المجموعة الثانية.

وخسر الأبيض أمام الأزرق نتيجة لأخطاء فردية قاتلة وقع فيها اللاعبون على مدار شوطي اللقاء، إضافة إلى إهدار الفرص السهلة، وخلال حديثه للاعبين عقب نهاية المباراة قال المدرب عبدالرؤوف عمر: سواء خسرنا أم فزنا على المنتخب الكويتي، فهذا لا يمنعنا من القول إنه استعد أفضل عنا، وجميع لاعبيه مفرغون بالكامل ولكن طالما نحن ارتضينا قبول المهمة فنتحمل المسؤولية كاملة وأنا شخصيا كمدرب أتحمل مسؤولية الخسارة من الكويت والتعادل أمام البحرين وسأظل أتحملها حتى نهاية المشوار، وطالما أننا في منافسة يجب ان نتغلب على كل الظروف ونبذل أقصى الجهود ونكون يداً واحدة حتى النهاية.