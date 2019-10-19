البطائح يتأهل بالعلامة الكاملة.. والحمرية يهزم العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

عزز البطائح «الوافد الجديد»، صدارته للمجموعة الثانية وتأهله لدور ال16 لبطولة كأس رئيس الدولة بعد فوزه أمس، على ضيفه مسافي بهدفين دون رد ضمن مواجهات الجولة الأخيرة للتصفيات التمهيدية.

انتهى الشوط الأول سلبياً، قبل أن يحسم البطائح المباراة في نصفها الثاني بهدفين سجلهما عزان محمود في الدقيقة 73 والبرازيلي اليكسندر ميدريوس في الدقيقة 90، وبهذا الفوز الذي يعد الرابع على التوالي يرفع البطائح رصيده إلى 12 نقطة، فيما ودع مسافي البطولة بدون رصيد في المركز الأخير، وأدار المباراة الحكم عامر الضبيع.

وعلى ملعبه، نصب الحمرية السيرك بفوز معنوي على ضيفه العربي 6-1، سجل للحمرية كل من البرازيلي ليوان سانتوس (2) والإيفواري بكاري كوني (11) وطلال عبدالله(18) وسعيد جمعة (19) ومبارك العبيدي (8) قبل أن يختتم النجم المخضرم فيصل خليل أهداف فريقه الحمرية بالسادس في الدقيقة 88، فيما أحرز البرازيلي اليكسندر هدف العربي الوحيد، وبهذا الفوز ينهي الحمرية مشواره في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط ويبقى العربي بنقاطه الثلاث السابقة، أدار المباراة الحكم عيسى خليفة. وتختتم اليوم الجولة الرابعة بثلاث مباريات؛ حيث يلعب مصفوت مع دبا الحصن في الخامسة إلا خمس دقائق، والتعاون مع العروبة في التوقيت نفسه، فيما يلتقي الذيد مع دبا الفجيرة في الخامسة.

أنظار المتابعين ستتوجه صوب ملعب مصفوت الذي يستضيف مباراة ساخنة بين صاحب الأرض ودبا الحصن واللذين يمتلكان 7 نقاط لكل منهما، مع أفضلية للحصن بفارق الأهداف، وهي مواجهة قد تحسم بشكل نهائي مصير المتأهل من المجموعة الأولى في حال حقق مصفوت الفوز لأنه سيرتفع برصيده إلى 10 نقاط مبتعداً بثلاث نقاط عن دبا الحصن مع تبقي جولة وحيدة غير مؤثرة لأنه حتى ولو تساوى الحصن أو الذيد في النقاط مع مصفوت بنهاية الجولة الخامسة والأخيرة، فإن كفة مصفوت ستكون هي الأرجح بمعيار أفضلية المواجهات المباشرة باعتبار أنه حقق الفوز على الفريقين، أما إذا حقق دبا الحصن الفوز فإنه سيتأهل رسمياً في حال تعثر الذيد بالخسارة أو التعادل مع دبا الفجيرة، أما في حال حقق الذيد الفوز فإن الحسم من هذه المجموعة سيتأجل إلى الجولة الأخيرة والتي ستشهد مواجهة مباشرة بين دبا الحصن والذيد.

مصفوت الرائع

Advertisements

ما حققه مصفوت في الموسم الماضي كله نجح في تحقيقه في أول ثلاث مباريات فقط له هذا الموسم، ففي الموسم الماضي لم يحقق الفوز سوى في مباراتين (واحدة في تمهيدي الكأس وأخرى في الدوري)، في حين أنه نجح حتى الآن في تحقيق فوزين في تمهيدي الكأس بالانتصار على الذيد ودبا الفجيرة، كما تعادل مع التعاون وهو تطور ملحوظ في نتائج الفريق، وقد أسهم المدرب المواطن عبدالغني نوح في هذه النتائج بعد أن أحدث نقلة في مستوى الأداء ونجح في بث الحماس في نفوس اللاعبين ليلعبوا بجرأة عالية وثقة كبيرة، وسيسعى الفريق للفوز على ضيفه دبا الحصن لتأكيد التطور، والأهم من ذلك خطف بطاقة الصعود إلى دور ال16 على طريقة البطائح وقلب الطاولة على ترشيحات الخبراء والمتابعين التي كانت تصب قبل انطلاقة التصفيات في صالح أندية دبا الفجيرة ودبا الحصن والعروبة.

ولكن مهمة مصفوت لن تكون سهلة، لأنه سيصطدم بفريق أكثر تمرساً وخبرة وهو ضيفه الثقيل دبا الحصن والذي سبق أن خطف بطاقة الصعود في الموسم الماضي مع المدرب بدر طبيب بعد أن تصدر مجموعته، وسيحاول المدرب سليمان البلوشي تكرار ما فعله طبيب وإعادة السيناريو من جديد بالفوز على مصفوت.

وفي ملعب الذيد، يستضيف صاحب الأرض والذي يمتلك 4 نقاط، فريق دبا الفجيرة وله 3 نقاط، وهي مواجهة بطموحات متفاوتة فالذيد والذي يقوده المدرب محمد العجماني، يمتلك بصيص أمل في الصعود إلى دور ال16 وربما يزيد الأمل في حال حقق الفوز على دبا وانتهاء مباراة مصفوت والحصن بالتعادل، لأن هذا السيناريو إذا حدث سيجعل مباراة الذيد مع الحصن في الجولة الأخيرة على صفيح ساخن، وسيمتلك البنفسجي حينها فرصة حقيقية لخطف بطاقة الصعود في حال حقق الفوز على الحصن وتزامن مع ذلك فشل مصفوت في تحقيق الفوز في مباراته أمام العروبة.

أما دبا فيدخل المباراة بطموح مصالحة جماهيره بعد خسارته أمام مصفوت والتي تعتبر الخسارة الثانية له في التصفيات، وسيعمل مدرب دبا، محمد الخديم، على معالجة الأخطاء وتحقيق فوز ثان يحافظ به على ماء وجه فريقه.

طموح هامشي

وفي مباراة ثالثة، يلتقي التعاون صاحب النقطتين مع العروبة وله نقطة واحدة بطموح تحقيق الفوز الأول، فعلى الرغم من خوض الفريقين لثلاث مباريات، فإنهما فشلا في تحقيق أي فوز، فقد تعادل التعاون مع مصفوت والذيد وخسر من دبا الحصن، فيما تعادل العروبة مع دبا الحصن وخسر مباراتين أمام الذيد ودبا الفجيرة.

وتعتبر المباراة بالنسبة للفريقين فرصة لتذوق حلاوة الفوز، وسيكون هذا اللقاء في غاية الأهمية بالنسبة لمدرب التعاون التونسي طارق الحضيري والذي سيحاول تثبيت التشكيلة.

أما مدرب العروبة والذي نجح في إعادة ترتيب الأوراق من خلال المباراة السابقة أمام دبا الحصن، فإنه يرغب اليوم في التعويض أمام التعاون ومواصلة المشوار نحو الطريق الصحيح واختبار مدى تحسن فريقه قبل انطلاق مباريات الدوري.