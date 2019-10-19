كونتيس: اختبار صعب لحتا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:مصعب الفكي

أوضح اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا أن المباراة اليوم صعبة خاصة أن العين من الفرق التي تنافس على اللقب وقال: إعدادنا للمباراة كان جيداً، نركز جيداً على كل مباراة، خضنا مباراة أمام الفجيرة في بطولة الكأس وهي لا تعتبر إعداداً، إنها مباراة في بطولة مختلفة ولكن استفدنا منها بالتأكيد.

وعن مشاركة ماهر جاسم أم لا في المباراة بعد تعافيه من الإصابة قال: ماهر عاد للتدريبات لكنه ليس جاهزا للمشاركة بشكل كبير، ربما سنشركه في المباريات المقبلة.

وأكد كونتيس ان المباراة تمثل تحدياً كبيراً للفريق لأنه يواجه خصماً ينافس على كل الألقاب ومن الأندية الكبيرة في الدولة، مبيناً أنها فرصة ليختبر الفريق قدراته جيداً وأن يظهر قدرته على منافسة الكبار ومقدرة لاعبيه على المنافسة في البطولة.

من جانبه، أكد البرازيلي دانيال أمورا لاعب حتا ان الفريق يجب أن يستغل الحالة المعنوية العالية بعد الفوز على اتحاد كلباء في الجولة الماضية، مبيناً ان جميع اللاعبين يملكون العزم على تقديم الأفضل أمام العين وتحقيق نتيجة إيجابية.