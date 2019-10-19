«صدارة الشارقة» في ضيافة الوصل بذكريات «أول خسارة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

يختتم، مساء اليوم، الأسبوع الرابع من دوري الخليج العربي؛ بإقامة 5 مباريات؛ حيث يستقبل العين ضيفه حتا، بينما يلتقي الوحدة مع ضيفه النصر في لقاء المتعثرين، بينما يستقبل الجزيرة على أرضه ضيفه خورفكان.

ويريد شباب الأهلي العودة إلى سكة الانتصارات على حساب ضيفه بني ياس، بينما سيكون ختام الجولة مع قمة من العيار الثقيل بين الشارقة المتصدر وحامل اللقب، الذي يحل ضيفاً على الوصل في زعبيل.

تحظى مباراة الوصل صاحب المركز الثالث عشر (نقطة واحدة)، وضيفه الشارقة حامل اللقب (9 نقاط) بالكثير من الأضواء، التي يحتضنها ملعب الأول في زعبيل في التاسعة مساء وسط تطلع كل فريق إلى نيل العلامة الكاملة.

يدخل «الملك» لقاء اليوم؛ بحثاً عن ضرب سرب من العصافير بحجر واحد؛ حيث يأمل بتحقيق فوزه الرابع على التوالي، والبقاء في الصدارة، والثأر من الوصل الذي كان أول فريق يلحق به الهزيمة في الموسم الماضي؛ عندما فاز عليه في الجولة 24 بنتيجة (3-2).

نجح الشارقة قبل أيام في دك مرمى «الإمبراطور» برباعية نظيفة في كأس الخليج العربي؛ لكن الوضع يختلف كلياً، اليوم؛ رغم وضع الوصل السيئ؛ بعد النتائج السلبية في المباريات الأخيرة سواء في الدوري أو كأس الخليج العربي، وهو سيبحث عن الفوز الذي يساعده على تحسين موقعه في الجدول؛ بعدما اكتفى بالحصول على نقطة واحدة من 3 جولات.

وفي اللقاء الثاني، يستقبل شباب الأهلي الوصيف (7 نقاط) ضيفه بني ياس السادس (5 نقاط) في موقعة ستجمع بين فريقين لم يعرفا مرارة الهزيمة حتى الآن في الدوري.

ويتطلع كل فريق إلى تحقيق الفوز الذي يزيد به غلته من النقاط، وسط تطلع الفرسان إلى اعتلاء الصدارة ولو مؤقتاً قبل خوض لقاء الشارقة مع الوصل.

وعاد شباب الأهلي في المرحلة السابقة بتعادل سلبي من «ملعب محمد بن زايد»، ليجد نفسه في تحدٍ لتحقيق الانتصار الثاني على أرضه هذا الموسم، والثالث في كل المسابقة.

وعلى شباب الأهلي الحذر من خطورة بني ياس الذي صنع ملحمة الفوز في المرحلة السابقة على الوحدة (4-3)، مستفيداً من تألق وتوهج النجم الإسباني كوندي الذي سجل رباعية في شباك العنابي، قبل أن يضيف ثنائية في مرمى عجمان في مسابقة كأس الخليج العربي.

ويتوقع أن يلعب الألماني شايفر لقاء اليوم ب«عاطفة كبيرة»، وهو يعود إلى استاد راشد، الملعب الذي عرف به حلاوة الفوز بلقب الدوري مع الأهلي في 2006.

ونجح العجوز الألماني حتى الآن في المحافظة على سجل فريقه خالياً من الهزائم، سواء في الدوري أو كأس الخليج العربي، وهو سيسعى إلى زيادة رصيده من المباريات دون هزيمة رغم صعوبة لقاء اليوم.

استرداد النغمة

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يخوض فريق العين الرابع (6 نقاط) في السادسة والنصف مساء اليوم مباراة سهلة على الورق حين يستقبل على أرضه ضيفه حتا التاسع (4 نقاط).

ويريد «الزعيم» استرداد نغمة الانتصارات سريعاً؛ بعدما خسر في المرحلة السابقة أمام الشارقة، وسيتنفس «الزعيم» الصعداء رغم عدم اكتمال عقد اللاعبين الأجانب، بعدما تأكد المدير الفني الكرواتي ليكو من جاهزية البرازيلي كايو كانيدو الذي شارك أمام النصر في كأس الخليج العربي وسجل هدفاً، وسط تألق جمال معروف الذي زار شباك فريقه الأول مرتين.

ويأمل العيناويون أن يشكل كايو مع لابا ثنائياً خطراً، وسيبحث «الزعيم» اليوم عن الهدف رقم 600 في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين؛ بعدما سجل 599 هدفاً حتى الآن في 269 مباراة.

من جهته، نجح حتا في تذوق حلاوة الفوز الأول في المرحلة السابقة على حساب اتحاد كلباء، رغم فارق الإمكانات بين الأخير وبين منافس الليلة. وسيكون تضميد الجراح عنواناً للمواجهة التي ستجمع بين الوحدة العاشر (3 نقاط) وضيفه النصر الحادي عشر (نقطة واحدة) في السادسة والنصف مساء اليوم.

ويريد الفريقان البحث عن سعادة النصر، ونيل النقاط الثلاث التي تساعد الفائز على تحسين موقعه في جدول الترتيب، والتعويض البداية المتعثرة.

وضحى الوحدة برأس مديره الفني الهولندي شتاين عقب الخسارة في المرحلة الثالثة أمام بني ياس برباعية، ويضع الفريق الكثير من العبء الهجومي على عاتق الهداف الأرجنتيني تيغالي، وإن كانت إضاعته لركلة جزاء أمام بني ياس قد شكلت نقطة تحول في لقاء الشامخة؛ حيث مُني الفريق العنابي بالخسارة الثانية.

أما النصر، فلا يزال يبحث عن هويته الفنية، بعدما واصل مسلسل السقوط والتراجع، وسيسعى «العميد» تحت قيادة مدربه الجديد كرونسلاف يورشيتش إلى تذوق حلاوة الفوز الأول في الدوري هذا الموسم، ونيل السعادة من ملعب أصحابها، رغم صعوبة المهمة أمام الضيف الجريح.

مرحلة جديدة

ويبدأ فريق الجزيرة السابع (4 نقاط) مرحلة جديدة من مشواره في دوري الخليج العربي، حين يستقبل على أرض استاد محمد بن زايد ضيفه خورفكان الثاني عشر (نقطة واحدة) في السادسة والنصف مساء اليوم.

وقرر الجزيرة تغيير جلده الفني؛ بإقالة المدير الفني السابق ستريبل وإعادة الهولندي كايزر الذي تولى الإشراف على فخر العاصمة في بداية الموسم الماضي.

ويأمل مسؤولو فخر العاصمة، أن يظهر الفريق بعد التغيير بالحلة الفنية التي تعكس حجم وقيمة أسماء العناصر التي تزخر بها تشكيلتهم الأساسية،

وسيترقب الجهاز الفني موقف اللاعب خلفان مبارك الذي استبعد عن مباراتي منتخبنا؛ بسبب الإصابة، لذلك فإن مشاركة عمر عبد الرحمن منذ صافرة البداية قد تشكل مغامرة من المدرب كايزر.

ويحتاج كاميلي مدرب خورفكان الذي قد تكون المباراة الأخيرة له مع الفريق، إلى تأمين الصلابة الدفاعية في تشكيلته، وضمان الزج بكل ما يمتلك من عناصر تمتلك القدرة على الصمود أمام الطوفان الهجومي للفريق المضيف، ويخرج من ملعب البطولات بالنقاط الثلاث التي تعزز من فرصته في البحث عن موطئ قدم في المنطقة الدافئة.