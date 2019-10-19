شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري بطلاً لسباق الحمرية للشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج دراج نادي التعاون راشد المنصوري بطلاً لسباق الحمرية للشباب للدراجات الذي أقيم صباح أمس، وكان الاتحاد الإماراتي للعبة قد نظم البطولة في الحمرية كأول سباقات الفردي العام لفئة الشباب هذا الموسم بمشاركة 52 دراجاً من 11 نادياً.

وجاءت البداية قوية وحافلة بالندية بين الدراجين الشباب من المشاركين، وحل في المركز الثاني دراج شباب الأهلي مونتي سكوت، فيما حلّ دراج النادي العربي عبدالله جاسم في المركز الثالث.

وعقب انتهاء السباق قام عبدالناصر عمران الشامسي أمين عام الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، وعبدالكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية بتتويج الفائزين.

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