زوارق الإمارات تدخل اختبار الجولة الـ 4 للفورمولا 1 في الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدق اليوم ساعة الحقيقة في أروقة منافسات جائزة شيامن الكبرى للزوارق السريعة -فورمولا1- الجولة الرابعة من بطولة العالم 2019 التي تقام في الصين وينافس عليها سفراء رياضة الإمارات «أبوظبي والفيكتوري والشارقة»، فيدخل حامل لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 فريق أبوظبي مرحلة حاسمة، من خلال مشاركته في تفاصيل الجولة الرابعة التي تقام عبر مرحلتين في الجولة نفسها، وبمعنى آخر فإن هذه الجولة ستضم جولتين في الوقت نفسه، حيث ينطلق اليوم سباق أفضل زمن والسباق الرئيسي رقم واحد للجولة.

وتنطلق المنافسة غداً أيضاً مع سباق أفضل زمن وسباق رئيسي ثانٍ كي تكون المحصلة لجولة الصين المضغوطة هي 40 نقطة لمن يحقق المركز الأول.

وتبدأ المنافسة الحامية اليوم بمشاركة 19 زورقاً في البطولة يأتي في مقدمتها المتصدر زورق «أبوظبي 1» بقيادة شون تورنتي ورصيده 35 نقطة، ويحل ثانياً زورق السويدي جوناس آندرسون ورصيده 32 نقطة، فيما يحل ثالثاً وبقوة المخضرم ثاني القمزي قائد زورق «أبوظبي 2».

ويتطلع حامل اللقب فريق أبوظبي إلى أن يسجل في السباق الأول اليوم نتيجة قوية خاصة وأن كلا الزورقين في فريق أبوظبي يمتلكان حظوظاً قوية للوصول إلى المراكز الأولى في المنافسة ولكن في الوقت ذاته فإن هناك منافسين لا يستهان بهم قد ينظرون لجولة الصين على أنها بوابة العودة للمنافسة على المراكز الأولى خاصة السويدي إريك ستارك قائد زورق الفيكتوري، وأيضاً الفنلندي سامي سيليو وأيضاً النرويجية صاحبة الخبرة والمهارة ميريت ستروموي، ولا ننسى صاحب الوصافة آندرسون الذي اقترب هذا الموسم من تحقيق حلمه بمعانقة اللقب بشكل أكبر، ولكن يمتلك فريق أبوظبي القوة والمهارة الفنية كي يحقق اللقب الثالث له على التوالي والسابع في فضاء هذه البطولة، وفي حال وصول أحد أبطالنا لمنصة التتويج اليوم أو كليهما، فإن المشاركة غداً ستحمل حظاً أوفر للفريق الإماراتي.

ويظهر فريق مؤسسة الفيكتوري تيم في مياه شيامن بحلة جديدة وللمرة الأولى في الموسم الحالي عبر زورقيه «فيكتوري 74» بقيادة المتسابق السويدي اريك ستارك وصيف بطولة العالم العام الماضي وبطل

سباقات السرعة وزورق «فيكتوري 33» بقيادة الإيطالي دافيد ديل بين والذي يعد واحداً من النجوم الصاعدة في السباقات العالمية.

ويسعى الفريق الأزرق في حضوره الجديد بالبطولة العالمية إلى تحقيق نتائج جيدة من أجل اللحاق بالسباق على القمة خاصة وأن المشاركة هذه المرة تختلف بالنسبة لجميع الفرق؛ حيث ستقام جولتين تباعاً الأولى اليوم وتحمل اسم جائزة شيامن والثانية يوم غد الأحد وتحمل اسم جائزة الصين.



المر يشارك في اجتماع دولي السباقات



يشارك حريز المر محمد بن حريز، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية في الاجتماع رقم 92 للاتحاد الدولي للسباقات البحرية- يو أي ام- والذي يعقد في عروس البحر الأصفر مدينة تشينغداو الصينية اليوم وغداً، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات التي تهم مسيرة سباقات الزوارق السريعة والدراجات المائية والتي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي.

ويعد حريز المر محمد بن حريز، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية العربي، الوحيد الذي يشغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية- يو أي ام- في الدورة الحالية عقب انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية التي انعقدت عام 2107 في جمهورية الجبل الأسود بمشاركة الدول الأعضاء، وذلك استمراراً لوجود وتميز أبناء الإمارات والذين يشغلون العديد من المناصب في الاتحاد الدولي ولجانه مما يعكس المكانة التي تحتلها رياضة الإمارات.

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سالم الرميثي: جولة مضغوطة



كشف سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي عن صعوبة هذه الجولة بالتحديد في جدول موسم البطولة حالياً، خاصة أن السباق سيشهد جولتين معاً وسباقين منفصلين وقال: «لو شئنا الدقة فإن هذه الجولة ستشهد أربعة سباقات في المجموع ناهيك عن سباقات التجارب الحرة، وبالتالي فإن أمام المتسابقين يومين مرهقين وشديدي الضغط من ناحية صعود الزورق لأكثر من مرة خلال مراحل اليومين». وقال الرميثي: «قد يكون فريقنا هو الوحيد الذي صادف مثل هذه التجربة هذا الموسم وذلك من خلال مشاركته في سباق وتحدي ال24 ساعة في فرنسا حيث شارك كل متسابق على مدار يومين في قيادة الزورق ولأكثر من ست ساعات، وبالتالي كانت تلك بروفة لأجل سباق وتجربة غير متوقعة في الفورمولا1 هذه الجولة».



دعم من سلطان بن خليفة



لقيت بعثة فريق أبوظبي متابعة وتشجيعاً من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والذي يحرص على متابعة أخبار الفريق بشكل دائم، وتقديم التشجيع والمؤازرة المستمرة، وهي اللمسة التي تشعل فتيل الحماس في عروق الأبطال، وتغذيهم دوماً بالوقود اللازم من أجل خوض غمار المنافسة والتحدي.