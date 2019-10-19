ريجيكامب: سنفوز على الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

وعد الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوصل بالسعي لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم على حساب الشارقة، معوضاً النتائج السلبية السابقة، متمنياً أن يلعب الفريق المباراة بشكل متوازن متناسياً مباراة الكأس الأخيرة التي خسرها «الإمبراطور» برباعية نظيفة. وأكد أن الوصل يحتاج إلى فوز لإعادة الثقة من أجل بداية جديدة في الموسم. وأشار الى أن حسابات منافسات الدوري تختلف عن حسابات الكأس، لذا يتوقع أن يدفع الشارقة بكل نجومه ويلعب بكامل طاقته من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وهذا ما يسعى إليه الوصل أيضاً، وهذا ما يجعل مباراة اليوم قوية مفتوحة وليست سهلة.

وقال: لن أتوقف كثيراً عند سوء الحظ والإصابات التي تلاحق الفريق من بداية الموسم خاصة في المراكز المهمة والحساسة، فعلينا التعامل مع الأمر الواقع وبذل الجهد من البداية وحتى النهاية من أجل تحقيق الهدف من المباراة وهو تحقيق الفوز.

وأشار الى أن مدافع الفريق البرازيلي لوكاس جلفاو خضع لعلاج مكثف خلال الفترة الأخيرة وهو الآن جاهز للعب ووجوده في مباراة اليوم سيكون مفيداً للفريق وزملائه. وتمنى ريجيكامب وجود جماهير النادي خلف فريقها اليوم، فوجودها ودعمها للاعبين سيعطي حافزاً أكبر وثقة أكثر للفريق في ملعبه.

وأشار علي صالح مهاجم الوصل والمنتخب الواعد الى ان مباراة اليوم هامة جدًا له ولفريقه، وهي محطة مهمة هذا الموسم بعد سلسلة إخفاقات الفريق.

واعتبر علي صالح ان مصالحة جماهير الوصل مهمة اليوم فتحقيق الفوز يجعل الجماهير تلتف اكثر حول «الإمبراطور» وخسارة المباراة ستزيد من ابتعاد الجماهير عنه.