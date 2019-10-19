مشاركة إماراتية مميزة في الألعاب العسكرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع حفل افتتاح الدورة السابعة للألعاب الرياضية العالمية العسكرية بمدينة «ووهان» الصينية.

وتشارك بعثة القوات المسلحة لدولة الإمارات في الدورة، وتنافس في خمس ألعاب وهي القفز الحر بالمظلات والخماسي العسكري والتوجيه بالبوصلة والرماية وألعاب القوى.

وأوضح مطر الظاهري أن الرياضة العسكرية شهدت نقلة نوعية نظراً للدعم الذي تتلقاه من القيادة الرشيدة، والمشاركة تعكس مدى الرعاية والاهتمام المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة بإعداد منتخباتنا العسكرية واختيار أفضل العناصر التي تمثل قواتنا المسلحة في هذه المشاركات التي تسهم في تعزيز أواصر الأخوة وتوطيد العلاقات الطيبة والمتميزة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم.

وأشار إلى حرص القوات المسلحة على المشاركة في جميع المحافل الدولية، وأشاد بحرص مركز التربية الرياضية العسكري على مواصلة إعداد المنتخبات العسكرية واختيار أفضل العناصر التي تمثل قواتنا المسلحة خلال البطولات المحلية للقوات المسلحة.

من جانبه أكد العميد الركن طيار عبدالله الفلاسي رئيس البعثة أنه تم إعداد خطة متكاملة لإعداد المنتخبات العسكرية التي ستشارك في الدورة في الصين وهي معسكرات محلية وخارجية في بعض الدول العربية والأوروبية.