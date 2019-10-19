العنبري: أتوقع ردة فعل قوية من الوصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

توقع عبدالعزيز العنبري ردة فعل قوية من الوصل، لكنه شدد على قدرة لاعبيه على التعامل مع المباراة.

وأكد: «نتوقع رد فعل لفريق الوصل لأنه صاحب تاريخ ولن يرضى بوضعه في الترتيب، ودائماً ما تكون مبارياتنا أمام الوصل جميلة».

وقال العنبري: «الجميع يعرف الوصل بتاريخه وجمهوره ولاعبيه وجهازه الفني وكلنا أيضاً نعرف صعوبة المباراة وحجم الجهد الذي يجب ان نبذله لنحقق نتيجة إيجابية فيها».

وقلل من تأثير خسارة الوصل لمباراة كأس الخليج العربي أمام فريقه وقال: «مباراة كأس الخليج العربي لها حسابات مختلفة، وهي غير مباريات الدوري، وأتمنى ان يكون اللاعبون في قمة الجاهزية حتى نتمكن من العبور بالمباراة للنتيجة التي ننشدها».

وكشف العنبري عن الغيابات في صفوف لاعبيه وقال: نفقد جهود ماجد سرور للإيقاف وسيف راشد للإصابة ولن يكون الثنائي متواجداً في قائمة الفريق».

وفي إجابة عن سؤال حول جاهزية لاعبه إيغور كورنادو قال: «إيغور جاهز للمباراة وفضلنا إراحته في مباراة الكأس».

من جهته، قال مدافع الشارقة سالم سلطان الذي سجل هدف الفوز في مباراة العين إن مواجهة الوصل لن تكون سهلة أمام فريق قوي باسمه ولاعبيه وجمهوره، مؤكداً ان «الملك» يسعى لإسعاد جمهوره عبر تحقيق نتيجة إيجابية والبقاء في الصدارة.

واعتبر ان هدف الشارقة هو المنافسة على كل البطولات المتاحة في الموسم، وعن هدفه الشخصي، قال سالم سلطان القادم من الوحدة هذا الموسم: أتطلع لنيل المزيد من الإنجازات بعدما سبق ان أحرزت كأس السوبر.