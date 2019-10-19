انطلاقة قوية للنسخة الثالثة من تحدي دبي للياقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

انطلقت، أمس، النسخة الثالثة من تحدي دبي للياقة التي تقام خلال الفترة من 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وحتى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في العديد من المناطق بإمارة دبي، من بينها 10 مواقع متخصصة للياقة، إضافة إلى 40 فعالية، و5 آلاف حصة تدريبية على مستوى الإمارة، شارك فيها مختلف الفئات والأعمار.

ويحرص تحدي دبي للياقة الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قبل عامين، على تشجيع الجميع على اتباع نمط حياة أكثر نشاطاً وإيجابية لجميع أفراد المجتمع من الكبار والصغار.

وكانت اللجنة المنظمة للحدث دشنت أولى الفعاليات أمس، في منطقة كايت بيتش بدبي، بحضور سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات، وعبدالله الكرم مدير عام هيئة التنمية البشرية بدبي، والنجم الهولندي كلارنس سيدروف، حيث قاموا بجولة داخل منطقة كايت بيتش من أجل التعرف إلى جميع الفعاليات المصاحبة ومتابعة المشاركين في اليوم الأول من الحدث.

وأعرب سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي عن سعادته بانطلاق النسخة الثالثة من فعاليات تحدي دبي للياقة، مؤكداً أنها مكملة لنجاحات النسختين الأولى والثانية.

وأضاف: «رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وصلت للجميع من أجل المشاركة وجعل الرياضة أسلوب حياة يعود بالنفع على الجميع».

وأكد حارب أن المشاركة في الحدث تخطت الجانب المحلي، ووصلت إلى العالمية من خلال التطبيق الخاص بالفعالية، حيث يتم تحميله من قبل المشاركين في أي مكان في العالم والمشاركة في الحدث.

وعبر نجم الكرة الهولندي كلارنس سيدروف الذي شارك في تحدي ايفرست بكايت بيتش عن سعادته بتحدي دبي للياقة، مؤكداً أن مدينة دبي أصبحت قلباً ينبض بالرياضة والنشاط والحيوية، لما يقام فيها من فعاليات رياضية رائعة تحفز الجميع على ممارسة جميع أنواع الرياضة.

وأضاف: قبل يومين، تواجدنا في مؤتمر دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي، واليوم في تحدي دبي للياقة، هي مدينة لا تهدأ دائماً وتعمل على تقديم كل ما هو جديد في مختلف المجالات، سأزورها في القريب العديد من المرات لأنها أصبحت ملهمة بالنسبة إلي.

وكانت العديد من الجهات الحكومية والخاصة أعلنت مشاركتها في الحدث، وقد شهدت منطق الكايت بيتش العديد من الفعاليات الرياضية بحضور لافت من الجماهير المشاركة في الحدث والتي حرصت على ممارسة الرياضة في وقت مبكر من صباح الجمعة، وقبل الانطلاقة الرسمية للحدث الساعة الخامسة مساء.

وكان وسط مدينة دبي شهد، أمس، انطلاقة فعاليات التحدي، حيث عملت شركة إعمار العقارية على تقديم ناد رياضي مفتوح في الهواء الطلق تم خلاله استقبال آلاف من الزوار من مختلف الجنسيات من المقيمين في دولة الإمارات، أو الزوار.

كما دشّن موظفو بلدية دبي انطلاقتهم للحدث، حيث بدأ نحو 400 موظف وموظفة من البلدية المشاركة في مختلف الأحداث والفعاليات بالعديد من المناطق المخصصة، خاصة في منطقة كايت بيتش.

وكشفت شرطة دبي في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن موظفيها المشاركين في الحدث في مقر نادي ضباط شرطة دبي حيث بدأ الجميع الاستعداد من أجل المشاركة، وإبراز دور الرياضة في حياته اليومية، والعمل على جعلها أسلوب حياة طوال العام، وليس طوال شهر التحدي فقط.