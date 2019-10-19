نادي المدام يستعرض نتائج الفترة الماضية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة نادي المدام اجتماعه الدوري برئاسة سلطان محمد بن هويدن رئيس مجلس الإدارة وحضور علي الراشدي نائب الرئيس رئيس لجنة الألعاب الجماعية وعبدالله الكتبي أمين السر العام وسالم الميالة المدير المالي ومحمد الكعبي رئيس لجنة الألعاب الفردية وسيف الكتبي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي وسالم بن عجيل رئيس قطاع كرة القدم للمراحل السنية وسعيد الكتبي رئيس اللجنة الثقافية والإعلام ود.حمدان الكتبي رئيس لجنة التسويق والاستثمار.

واستعرض المجتمعون نتائج الفرق الرياضية خلال الفترة الماضية والعقبات التي تواجههم والحلول المقترحة من قبل رؤساء اللجان المعنية، كما استعرض الاجتماع تشكيل اللجان الداخلية والهيكل التنظيمي الخاص بكل لجنة، فيما اطلع المجلس على تقرير لجنة التميز للمشاركة في برنامج تميز الأندية التابع لمجلس الشارقة الرياضي، وناقش المجلس تقرير احتياجات النادي للملاعب والمباني وحاجة الملاعب القديمة للصيانة.

وأكد ابن هويدن أن اللجان تعمل بكل جهد لتحقيق المزيد من النجاحات على كافة الأصعدة، وأثنى على جهود رؤساء اللجان الرياضية والثقافية بالنادي على حُسن متابعتهم وتقديم التقارير اللازمة التي من شأنها رفع كفاءة الأداء.

وفيما يستجد من أعمال اطلع المجلس على آخر التطورات بشأن تنظيم مهرجان القراءة العائلي الرابع وعدد من البرامج الثقافية والمجتمعية التي ينوي النادي تنفيذها خلال الفترة القادمة.