جزيرة دلما التاريخية تحتضن مهرجان السباق الثالث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلقت فعاليات مهرجان سباق دلما الثالث 2019، الذي يقام في جزيرة دلما من 17 وحتى 23 من الشهر الجاري، بحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء.

وافتتحت فعاليات القرية التراثية لمهرجان سباق دلما، أمس الأول، على شاطئ البحر بجزيرة دلما، وشهد الافتتاح الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، وأحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.

وقام الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وأحمد ثاني الرميثي، وعبدالله بطي القبيسي، بزراعة شجرة الغاف وسط القرية المطلة على البحر بجزيرة دلما التاريخية، والتي ترمز للتسامح، في خطوة مهمة لتأكيد مكانة الحدث التاريخي السنوي الذي يقام في موطن التسامح ويجمع تحت مظلته الجميع.

من جهته أكد أحمد ثاني الرميثي أن افتتاح القرية التراثية التي تحفل بكثير من الأنشطة والفعاليات والمسابقات، يمثل محطة مهمة في مسيرة التقدم الكبير الذي يُحرزه السباق من عام لآخر، حيث تشهد النسخة الثالثة تطورات وتوسعة كبيرة في كافة أروقة القرية التراثية التي تقدمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ما يعكس النهج الوطني والتلاحم الكبير الذي تُبديه المؤسسات والأهالي من أجل دعم مكانة الحدث التاريخي لأعلى المراتب.

وقال عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي إن مهرجان سباق دلما التراثي يأتي استكمالاً لمسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في صون الموروث الثقافي والتراثي لدولة الإمارات، وتنفيذاً لتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة.

واشتمل المهرجان لهذا العام على عدد كبير من الفعاليات الفولكلورية والثقافية والترفيهية والرياضية أبرزها سباق دلما للمحامل الشراعية الذي تبلغ قيمة جوائزه 25 مليون درهم، والقرية التراثية، فيما يسهم مجلس أبوظبي الرياضي بتنظيم عدد من المسابقات الرياضية ضمن فعاليات المهرجان، هي سباق الدراجات الهوائية، والألعاب الشاطئية التي تتضمن مسابقتي كرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، إلى جانب مسابقة الكايت سيرف، إضافة إلى المسابقات التراثية مثل بطولة الكيرم وبطولة الدومنة، فيما تشتمل فعاليات القرية التراثية على عدد من المسابقات اليومية كالطبخ للرجال والنساء والصيد كاستنج، ومسابقة للحرف اليدوية (التلي والخوص والسدو وخياطة الثوب)، وعرض أزياء للبنات والنساء وقرية الطفل.

وانطلقت منافسات مسابقة كرة القدم الشاطئية المقامة ضمن فعاليات مهرجان سباق دلما الثالث 2019 من 17 وحتى 21 أكتوبر الحالي، كما انطلقت منافسات مسابقة الدومنة المقامة ضمن فعاليات المهرجان من 17 وحتى 21 أكتوبر الحالي.

على جانب آخر، تبدأ المحامل الشراعية في التوجه إلى جزيرة دلما اليوم استعداداً للسباق الذي تم تحديد الثلاثاء المقبل موعداً له، بالاتفاق مع المركز الوطني للأرصاد. وتخضع المحامل المشاركة لفحص فني شامل للتأكد من التزام الجميع بالمواصفات الفنية والقياسات الخاصة بفئة 60 قدماً، وأعلنت اللجنة المنظمة عن العدد النهائي للمشاركين في السباق بعد إغلاق باب التسجيل، حيث وصل العدد إلى 119 محملاً شراعياً بمجموع بحارة يقترب من 3000 بحار.

وقال عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي: «برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تم بحمد الله انطلاق مهرجان سباق دلما الثالث في جزيرة دلما، جزيرة اللؤلؤ التي تحظى بمكانة تاريخية كبيرة في قلوب الإماراتيين، وتتلقى اهتمام القيادة الرشيدة لما لها من تاريخ مشترك مع إمارة أبوظبي ودولة الإمارات».