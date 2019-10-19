شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قوية لدومبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير سيفتقد عجمان لاعبه وسطه المالي تونجو دومبيا لفترة لا تقل عن 4 أشهر بعدما أثبتت الفحوص تعرضه لكسر مضاعف في قدمه خلال مباراة فريقه أمام الظفرة، وذلك بعد تدخل عنيف من المهاجم البرازيلي جواو بيدرو.

ويعد غياب تونجو دومبيا ضربة قوية ل«البرتقالي»، كونه فقد خدمات لاعب ارتكاز الفريق.

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