الفلاسي: طائرة العميد ستنافس على كل الألقاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد منصور رحمة الفلاسي عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، مشرف الكرة الطائرة في النادي، عزم فريق رجال الطائرة بقلعة العميد على الفوز بكأس نائب رئيس الدولة والاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، مشيراً إلى أن إمكانات الفريق وتميزه ووصوله إلى ختام المسابقة على حساب فريق شباب الأهلي دليل قاطع على أن العميد في كامل طاقته وجاهز لموقعة النهائي أمام العين غداً في ختام المسابقة للفوز بالمباراة وحسم اللقب.

وأثنى منصور الفلاسي على الدور المهم الذي تقوم به شركة الألعاب الرياضية في النادي برئاسة عبدالرازق الهاشمي الذي ساهم في وصول الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي بوجه خاص واللعبة بوجه عام إلى المستوى المطلوب الذي يليق بحجم الطموح وباسم ومكانة العميد على المستوى المحلي، مشيراً إلى أن الاهتمام بكل الألعاب خلال السنوات الأخيرة ساهم في تميز كافة الألعاب بالنادي وجعلها جاهزة للمنافسة على كل الألقاب. من جانب آخر حرصت إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية برئاسة عبدالرازق الهاشمي على الاجتماع بفريق الطائرة عقب فوزه على شباب الأهلي وبعد تأهله للنهائي، حيث أكد الهاشمي ثقته وثقة النادي في مقدرة الفريق على مواصلة المشوار بنجاح حتى النهاية، وطالب ببذل الجهد والحرص على تحقيق الفوز بالمباراة وكأس المسابقة.

أما أحمد الجناحي مشرف الفريق فقال إن فريقه جاهز لموقعة النهائي غداً، معتبراً التأهل على حساب شباب الأهلي بالفوز عليه 3-1 دليل على أن الفريق بخير وجاهز لمواصلة المشوار حتى الوصول إلى منصة التتويج.

وأشار الجناحي إلى أن فريق رجال الطائرة بالنصر سيتوجه خلال الأيام المقبلة إلى صربيا حيث من المقرر أن يخوض معسكرا تحضيريا هناك استعداداً لمسابقة الدوري العام المقبلة التي يعتبر الفوز بها أهم أهداف الموسم الحالي.