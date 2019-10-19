هجن حمدان بن راشد تعتلي صدارة اللقايا في تمهيدي المرموم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد أمس الأول انطلاقة تحديات الجولة الخامسة من مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة «تمهيدي المرموم»، وذلك من خلال منافسات اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ.وهيمنت مؤسسة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على صدارة الأشواط الرئيسية الأربعة، وذهب المركز الأول في الشوط الأول للقايا البكار المحليات لمصلحة المضمر محمد مروشد عبر«هملولة».

وحسمت «الشاهينية» صدارة البكار المهجنات في الشوط الثاني، وكسب «متعب» المملوك لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم صراع اللقايا الجعدان المحليات في الثالث، أما الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات فحسم «سراب» الفوز به لصالحه.

وشهدت الفترة الصباحية، تحديات اللقايا لهجن أبناء القبائل ضمن الجولة الرابعة لتمهيدي المرموم، وذلك من خلال 16 شوطاً لمسافة 4 كم، وحصل الفائزون بالمركز الأول في جميع الأشواط على ساعات فاخرة.

كما فاز «علاج» لمبارك العامري في الشوط الأول للقايا البكار المحليات، وكان ناموس الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات من نصيب «نجوى» لخليفة المهيري، و«الأسد» لسهيل العامري بالشوط الرابع للقايا الجعدان المحليات،و«بدران» لمحمد المهيري بالشوط الرابع للقايا الجعدان المحليات.